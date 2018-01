Schneeketten Schuld an lockeren Radmuttern?

Nach dem gefährlichen Vorfall mit einem Schulbus in Mallnitz am Mittwoch, der während der Fahrt einen Reifen verlor, soll jetzt ein Gutachter klären, warum sich die Radmuttern gelockert hatten. Laut Polizei könnten Schneeketten die Ursache dafür gewesen sein.

Die Beamten der Polizeiinspektion Obervellach führten in den vergangenen zwei Tagen intensive und umfangreiche Befragungen und Erhebungen durch, hieß es am Freitag. Beim Bus hatte sich ja am Mittwoch bei der Fahrt von Mallnitz nach Obervellach ein Zwillingsrad gelöst. Die Polizei war zunächst von unbekannten Tätern ausgegangen, die die Radmuttern gelöst hatten, mehr dazu in Radmuttern gelockert - Bus verlor Rad.

ORF

Nachfragen bei diversen Transport- und Busunternehmen hätten aber laut Polizei jetzt ergeben, dass eine mögliche Ursache für das Lockern und das Lösen von Radmuttern bei Schwerfahrzeugen mit hoher Wahrscheinlichkeit Schneeketten sein könnten. Werden diese nämlich regelmäßig verwendet, dann könnten sie die Radmuttern lockern, so das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen.

Staatsanwaltschaft beauftragte Gutachter

Das Busunternehmen hatte bei dem Schul- und Skibus in den vergangenen Tagen und Wochen auf Grund des Wetters mehrmals Schneeketten verwendet, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt beauftragte deshalb einen Gerichtssachverständigen, der die Ursache klären soll. Der Gutachten soll laut Staatsanwaltschaft bereits am Samstag seine Arbeit aufnehmen, hieß es am Freitag.