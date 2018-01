Pensionistin in eigenem Garten erfroren

Ein tragischer Todesfall hat sich in der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg ereignet. Eine 84-Jährige ist in der Nacht zum Freitag in ihrem eigenen Garten nach einem Sturz erfroren. Sie lebt allein, ihre Tochter fand sie erste am nächsten Tag.

Die Pensionistin lebt alleine in ihrem Haus in Feistritz ob Bleiburg. Gegen Mitternacht ging sie aus unbekanntem Grund noch einmal ins Freie. Sie war nur mit einem Nachthemd bekleidet. Dabei dürfte sie laut Polizei im Obstgarten in der Dunkelheit über einen Erdhaufen gestolpert und dann zu Boden gestürzt sein. Sie konnte sich danach nicht mehr selbst aufrichten.

Die Frau hatte kein Handy bei sich, außerdem hatte es Minusgrade. Erst die Tochter - die ihre Mutter täglich besucht - entdeckte am nächsten Vormittag die 84-Jährige leblos im Garten. Ein Arzt konnte nur noch den Tod der Frau durch Erfrieren feststellen. Ein Fremdverschulden wird von der Polizei ausgeschlossen.