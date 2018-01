Radmuttern gelockert - Bus verlor Reifen

Unbekannte haben bei einem Schul- und Skibus in Mallnitz mehrere Radmuttern gelockert. Nach einem Transport von Schülern und Touristen verlor der Bus einen Reifen, zu diesem Zeitpunkt war die Lenkerin allein im Fahrzeug. Sie konnte noch kontrolliert anhalten.

Seit fünf Jahren betreibt Herbert Peitler gemeinsam mit seiner Frau ein Busunternehmen im Mölltal. Mit acht Bussen, die in Obervellach stationiert sind, organisieren sie den Schülerverkehr in den Gemeinden Obervellach und Mallnitz und den Skibusverkehr zum Mölltaler Gletscher. 100 Fahrgäste können pro Fahrt transportiert werden. Täglich ist der Bus unterwegs, so auch am Mittwochvormittag. Auf dem Rückweg von Mallnitz, mit leerem Bus, kam es zu dem gefährlichen Zwischenfall. Herbert Peitler erreichte ein Anruf von seiner Frau, die als Buslenkerin unterwegs war.

Beim Bremsen löste sich das Rad

Er sagte, sie sei beim Bahnhof Mallnitz weggefahren, 100 Meter später habe sie ein lautes Geräusch gehört und während sie noch gedacht habe, sie müsse anhalten und nachschauen, habe sie im Rückspiegel gesehen, wie das linke hintere Rad eiert: „Sie ist dann auf die Bremse gestiegen, das Rad hat sich gelöst und ist mit einer Geschwindigkeit am Bus vorbei und rechts rund 200 Meter in eine Wiese hinunter.“

Sofort wurde die Werkstätte angerufen, das Rad provisorisch montiert und der Bus in die Werkstatt gebracht. Der Vorfall ging glimpflich aus. Wie viel Glück seine Frau hatte, wurde dem Paar erst später bewusst, so Peitler. „Es hätte viel mehr passieren können, alleine das rollende Rad, wenn das in eine Personengruppe gerast wäre.“ Dass sich das Rad von selbst gelöst haben könnte, ist für Peitler ausgeschlossen, er erstattete Anzeige.

Nicht der erste Zwischenfall

Die Polizei kam zu dem Ergebnis, dass die zehn Radmuttern von Unbekannten gelöst worden sein müssen. Es ist nicht der erste Fall in der Region. Erst Anfang Jänner gab es laut Polizei bereits einen ähnlichen Vorfall, damals wurden bei einem Lkw in Lurnfeld ebenfalls mehrere Radmuttern eines Reifens gelockert. Auch damals ging der Zwischenfall glimpflich aus, es wurde niemand verletzt.