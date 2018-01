Olympia: Elf Sportler aus Kärnten sind dabei

In Wien sind am Mittwoch die Österreichischen Olympiateilnehmer offiziell verabschiedet worden. Auch elf Sportler aus Kärnten fahren zu den olympischen Spielen nach Pyeongchang in Südkorea.

Bereits Mittwochfrüh wurden die Sportler und ihre Betreuer wie üblich offiziell mit dem ÖOC Olympiaoutfit ausgestattet. Geschäftiges Treiben herrschte daher im ersten Stock des Wiener Marriott Hotels. Immerhin wurden 105 Olympiasportler - davon 40 Damen und 65 Herren - und ihrer 181 Betreuer eingekleidet. Jeder Sportler und Betreuer wird von Kopf bis Fuß ausgestattet.

ORF

Ausstattung im Wert von über 1,8 Millionen Euro

Die 70 Einzelstücke, verpackt in zwei große Taschen, haben pro Kopf einen Wert von rund 6.300 Euro, insgesamt wurde also Bekleidung im Wert von über 1,8 Millionen Euro ausgegeben. Die Ausstattung besteht aus Pullovern, Trainingsanzügen, Ausgehuniformen, Jacken, Badetüchern, Sonnenbrillen und Schuhen - von den Badeschlapfen bis zu den Winterschuhen. Als technisches Highlight gelten vom Handy aus steuerbare, beheizbare Socken. Für jeden Athleten gibt es davon nur ein Paar, denn die Kosten betragen pro Garnitur auf 220 Euro.

Danach wurden die Sportler von Bundespräsident Alexander van der Bellen in der Wiener Hofburg protokollarisch angelobt und verabschiedet. Elf Sportler aus Kärnten sind derzeit fix dabei: Die Snowboarder Anna Gasser, Sabine Schöffmann, Alexander Payer, Ina Meschik und Hanno Douschan. Das alpine Kontingent bilden Matthias Mayer, als Abfahrts-Titelverteidiger, Max Franz und Marco Schwarz. Neben Schwarz werden auch Biathletin Dunja Zdouc und auch der Vierer-Bob-Anschieber Stefan Lausegger erstmals zu olympischen Spielen verabschiedet.

ORF

Bei den alpinen Skidamen könnten Katharina Truppe oder Carmen Thalmann mit der Nachnominierungsfrist am 28. Jänner noch dazukommen. Bei den Herren steht für Marco Schwarz noch die Entscheidung aus, ob er neben der Kombination in Südkorea auch im Slalom starten wird.

Offizielle Eröffnung am 9. Februar

Am späten Mittwochnachmittag gab es auch die Abschiedsfeier der Athleten. Als erste Sportlerin wird die Eisschnellauf-Europameisterin und Wahlferlacherin Vanessa Herzog nach Südkorea fliegen. Sie wird bereits am 1. Februar in Pyeongchang erwartet. Offiziell werden die 23 olympische Spiele am 9. Februar eröffnet.

Am Dienstag kündigte die Steiermark an, sich mit den Städten Graz und Schladming für die olympischen Spiele 2026 bewerben zu wollen - mehr dazu in Graz und Schladming wollen Olympia 2026 (steiermark.ORF.at; 23.1.2017). Sportreferent Peter Kaiser (SPÖ) bot der Steiermark am Mittwoch Gespräche über eine gemeinsame Bewerbung an. Man könne sich aus Kärntner Sicht dabei mit Infrastruktur und Know-How beteiligen. Kaiser kündigte an, mit politisch und sportlich Verantwortlichen in der Steiermark sowie im Bund sofort Kontakt aufzunehmen.