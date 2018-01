Verdacht auf weiteren Drogentod

Ein 22-jähriger Lavanttaler ist in seiner Wohnung tot aufgefunden worden. Laut Landeskriminalamt deutet viel auf Suchtgiftmissbrauch hin. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Gefunden wurde der junge Kärntner in seiner Wohnung von einer Bekannten. Das Ergebnis der Obduktion steht derzeit noch nicht fest. Der 22-Jährige könnte aber der bereits zweite Drogentote in diesem Jahr sein. So sei der 22-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg in der Szene kein Unbekannter, bestätigte Karl Schnitzer, Leiter der Suchtgiftgruppe beim Landeskriminalamt. In der Wohnung wurden außerdem Drogen und Materialien zur Zubereitung von Suchtmitteln sichergestellt.

Anfang Jänner verstarb ein 30-jähriger Klagenfurter nach dem Konsum illegaler Drogen - mehr dazu in Erster Drogentoter im neuen Jahr. Im Jahr 2017 waren in Kärnten zwölf Drogentote zu verzeichnen. Für Aufsehen sorgte im Dezember der Tot eines 30-jährigen Mannes, er verstarb nach dem Konsum der Designerdroge „Pinky“ - mehr dazu in Zwölfter Drogentoter in Kärnten. Zwei Bekannte des Mannes mussten nach dem Konsum der Droge im Krankenhaus behandelt werden.

Warnung vor neuen Designerdrogen

Drogenexperten und Polizei warnten in der Folge vor den gefährlichen Designerdrogen, wie „Pinky“, „Cloud Nine“ oder „Krokodile“. Sie seien im Internet relativ leicht erhältlich und würden derzeit den Markt überschwemmen - mehr dazu in Neue Drogen mit verheerender Wirkung. Die Wirkung der Internet-Drogen ist völlig unklar. Die Kriminalisten glauben, dass diese chemischen Substanzen bald die herkömmlichen Drogen wie Kokain und Heroin verdrängen werden.