Regierung kann künftig Vermögen verkaufen

Die neue Landesverfassung hat auch auf Entscheidungen über das Landesvermögen Auswirkungen: Ab der nächsten Legislaturperiode soll ein möglicher Verkauf wieder nur von der Landesregierung entschieden werden können. Landtag und Opposition bleiben außen vor.

Ob es um den Verkauf von Seeliegenschaften wie jener am Hafnersee geht, die Landesanteile an der Nassfeldgesellschaft an denen es Interesse gibt, oder auch die Kelag-Anteile: Derzeit kann die Landespolitik solche Vermögenswerte des Landes nicht direkt verkaufen, sofern sie in einer ausgegliederten Gesellschaft verwaltet werden. Zuständig sind dafür die Aufsichtsräte jener Landesgesellschaften. Regierung und Landtag haben derzeit nur Entscheidungshoheit, wenn es um Vermögen geht, das direkt vom Land gehalten wird wie Straßen oder Grundstücke.

Familiensilber in Sicherheit bringen

Ziel war unter anderem, das sozusagen „letzte Familiensilber“ aus der Tagespolitik herauszuhalten und es auch vor einem drohenden Zugriff im Fall einer Landespleite, wie sie bei der Hypo-Heta drohte, zu schützen. Die Aufsichtsräte werden von den Parteien entsandt, sind selbst aber keine aktiven Politiker. In der neuen Legislaturperiode nach der Wahl am 4. März gilt, kann Landesvermögen nur veräußert werden, wenn die Landesregierung ausdrücklich zustimmt. Die für die Landesbeteiligungen derzeit zuständige Referentin Gagy Schaunig (SPÖ) sieht in der neuen Regelung aber keinen Rückschritt in der Entpolitisierung. Zielsetzung sei Transparenz in der Diskussion bei allen Entscheidungen.

Änderungen angedacht

Laut neuer Verfassung dürfen der Landtag und auch die Oppositionsparteien nicht mehr mitentscheiden. Landtagsvertreter nennen dafür komplizierte juristische Gründe, die das Privatrecht der ausgegliederten Landesgesellschaften betreffen. Zufrieden geben wollen sich damit aber weder SPÖ noch ÖVP. Deren Spitzenvertreter im Landtag sagen, hier müsse es noch Änderungen geben. Die FPÖ verlangte bereits, künftige Verkäufe an eine zwei Drittel-Mehrheit des Landtages zu binden. Diese Ansicht teilt auch Gaby Schaunig. Der Landtag sei damit zu befassen, denn es gehe um Landesvermögen.

Die ÖVP verlangt bei Verkäufen künftig eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag. Um also dem Landtag Mitsprache zu geben, steht eine neue Strukturierung der Landesgesellschaften nach der Wahl im Raum. Das könnte bis zu einer Wiedereingliederung in die Landesverwaltung gehen. Über diese Thema werde man diskutieren müssen, so Schaunig. Eine Aufgabe, die auf die neue Landesregierung nach der Wahl wartet.