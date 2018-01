Jungbauer wegen Brandstiftung vor Gericht

Am Dienstag muss sich ein 22-jähriger Jungbauer wegen Brandstiftung vor Gericht verantworten. Er soll 2016 im Hof bei Nötsch Feuer gelegt haben. Er selbst wurde bei dem Feuer lebensgefährlich verletzt. Vor Gericht sagte er, er könne sich an nichts erinnern.

In der Nacht zum 11. April 2016 brach im Wirtschaftsgebäude eines Hofes in Saak bei Nötsch ein Großbrand aus. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und Nebengebäude konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Der damals 20-jährige Jungbauer wurde lebensgefährlich verletzt, er hatte versucht, Tiere aus dem Stall zu retten, einige verendeten aber. Er musste aufgrund der Verbrennungen ins AKH Wien geflogen werden. Es sei ein Wunder, dass er noch lebt, sagte Richter Michael Schofnegger am Dienstag.

Ermittlungsergebnis Brandstiftung

Der Verletzte konnte erst zwei Monate nach dem Brand befragt werden, er sagte, er könne sich an nichts erinnern. Er habe den Brand gelegt, so die Anklage unter Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse, und damit seine Mutter, die sich im Wohnhaus aufhielt, sowie Nachbarn in Lebensgefahr gebracht. Der Brand sei an zwei Stellen ausgebrochen, die Ermittler gehen daher von Brandbeschleuniger aus. Am Dienstag bekannte sich der Angeklagte nicht schuldig und gab an, sich an nichts erinnern zu können.

Er sei zuvor in einem Gasthaus gewesen, habe einiges getrunken, war aber nicht so alkoholisiert, dass er nicht mehr die fünf Minuten Wegstrecke nach Hause hätte gehen können. Dann habe er den Warmwasserofen im Heizraum eingeheizt und danach verdächtige Geräusche im Hof gehört. Danach habe er einen Filmriss. Er könne sich erst wieder an das Aufwachen im AKH in Wien erinnern.

Zeuge: Bauer völlig aufgelöst

Ein Nachbar berichtete, gegen 23.30 Uhr hellen Rauch und kurz danach Flammen von dem Stall aufsteigen gesehen zu haben. Als er hinkam, sah er den Angeklagten, der „völlig aufgelöst“ nur mit einer Unterhose bekleidet gewesen sei, und die Mutter im Vorhaus des Wohnhauses. Der Zeuge brachte sie sofort ins Freie zu einem Brunnen, weil er Angst gehabt habe, dass auch das Wohnhaus in Flammen aufgehen könnte.

Dort fand ein Feuerwehrmann die beiden. Er habe den Angeklagten zum Nachbarn gebracht und die Rettung gerufen, sagte er. Weiters berichtete der Zeuge von einem „gewaltigen Brandgeschehen“, 150 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, um das Wohnhaus zu sichern. Das Stallgebäude sei komplett in Flammen gestanden und nicht mehr zu retten gewesen.

Mutter und Bruder sagen nicht aus

Die Zeugenbefragung gestaltet sich langwierig. Mutter und Bruder des Anklagten machten von ihrem Recht Gebrauch, nicht aussagen zu müssen, weil sie verwandt sind. Die Wirtin des Gasthauses bestätigte, dass der Jungbauer nicht stark alkoholisiert gewesen sei, als er ihr Gasthaus verließ. Der Nebenerwerbshof ist schuldenfrei, der Angeklagte hat ihn zwei Jahre vor dem Großbrand von seinem Großvater geerbt. Es liegt allerdings ein Veräußerungs und Belastungsverbot auf dem Hof.

In den Zeugenaussagen spiegelt sich wider, dass sich der junge Mann mit der Bewirtschaftung des Hofes überfordert fühlte, er habe keine Hilfe gehabt. Die Mutter sei laut Aussagen des Angeklagten zudem eine Alkoholikerin, deshalb sei es immer wieder zu Streit gekommen. Wenige Monate vor der Tat habe der Angeklagte im Zuge einer Auseinandersetzung mit seiner Mutter die Küche zertrümmert.

Mutter meldete den Brand und beschuldigte Sohn

Ansonsten wird er als unauffällig und nicht gewalttätig beschrieben. War eine unerfüllte Liebe der Auslöser - auch das lässt sich nicht bestätigen. Er habe sich von einer ehemaligen Schulkollegin zwar mehr erhofft, aber sich dann doch mit einer Freundschaft zufrieden gegeben. So lautete zumindest die Aussage der jungen Frau als Zeugin vor Gericht. Mit ihr hatte er eine Stunde vor dem Brand noch telefoniert - alles unauffällig und wie immer.

Kurz bevor die Verhandlung zu Mittag überraschend unterbrochen wurde, spielte Richter Schofnegger noch ein Tonbandprotokoll der Polizei ab. Die Stimme der Mutter ist zu hören, wie sie wegen des Brandes die Feuerwehr alarmiert, und wie sie wörtlich unter anderem sagt: Mein Sohn hat den Stadl in Brand gesetzt.

Am Nachmittag wird weiterverhandelt, am Wort sind die medizinischen Gutachter und ein weiterer Brandsachverständiger. Am Vormittag hatte ein Brandsachverständiger bereits ausgesagt, dass es keine sekundäre Brandursache gegeben haben soll.

