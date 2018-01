Tablettenmissbrauch: Lücken in Kontrollen

3.000 Stück morphinhältige Tabletten hat ein 30-jähriger, süchtiger Kärntner sich binnen fünf Monaten durch „Ärztehopping“ verschreiben lassen, die Tabletten kaufte er in verschiedensten Apotheken. Der Fall zeigt auch die Lücken in den Kontrollsystemen auf.

Die 3.000 Tabletten des Medikamentes Oxygerolan ließ sich der Mann von August bis Dezember 2017 von zumindest 15 Allgemeinmedizinern in Kärnten, Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark verschreiben – mehr dazu in Medikamentensucht: 3.000 Tabletten ergaunert. Nach einer Operation war der 30-Jährige nach dem Medikament süchtig geworden.

Der Fall zeigt, dass es möglich ist, mit Rezepten verschiedener Ärzte starke Suchtmittel in den Apotheken zu beziehen. Ein Sicherheitssystem gebe es aber in den Apotheken sehr wohl, sagt der Präsident der Kärntner Apothekerkammer, Paul Hauser: „Diese Rezepte haben eine eigene Suchtgift-Kennzeichnung, sie werden gesondert aufbewahrt, nummeriert und monatlich mit den Krankenkassen abgerechnet.“ Sollte ein Patient in einer Apotheke immer wieder starke Schmerzmittel kaufen, „dann fällt das natürlich schon auf“, so Hauser. Dann würde auch der Arzt, der das Medikament verschrieben habe, befragt. Wenn, wie im aktuellen Fall, ganz unterschiedliche Ärzte das Medikament verschreiben, „dann ist das natürlich noch auffälliger.“ Auch in solchen Fällen würden die Ärzte kontaktiert.

Keine zentrale Vernetzung der Apotheken

Allerdings kaufte der 30-Jährige seine Tabletten in verschiedensten Apotheken ein und schlüpfte so durch das Kontrollnetz. Zwar würden sich die Apotheken laut Hauser „austauschen“, kleinere Überschreitungen würden aber kaum auffallen. Eine bundesweite, zentrale Online-Vernetzung der Apotheken sei aber wegen des Datenschutzes nicht möglich.

Erschwerend komme das „Ärztehopping“ hinzu, dass der 30-Jährige betrieben habe: „Die Süchtigen nutzen dazu oft Wochenend- und Notfalldienste, weil die diensthabenden Ärzte den Patienten und seine Vorgeschichte nicht kennen.“

Hoffen auf E-Medikation

Bessere Kontrollmöglichkeiten erhofft sich Hauser durch die E-Medikation auf den E-Cards, verschriebene Medikamente sollten ein Jahr lang auf den Karten gespeichert werden. Bislang sei das Projekt aber noch in den „Kinderschuhen.“ Vorarlberg führte mit Jänner als erstes Bundesland die E-Medikation ein. Allerdings müssen die Patienten zustimmen - mehr dazu in Vorarlberg führt E-Medikation ein.

Gegen den 30-jährigen Kärntner ermittelt die Polizei, er muss mit einer Anzeige wegen Betruges in Zusammenhang mit dem Suchtmittelgesetz rechnen.