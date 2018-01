Heroin-Dealer tappte in Internetfalle

Die Polizei Klagenfurt hat zwei Drogenhändler, 24 und 29 Jahre alt, geschnappt. Der 24-Jährige soll in den letzten drei Jahren Heroin im Wert von 120.000 Euro verkauft haben. Geschnappt wurde der Mann durch seine Internetkontakte.

Monatelang waren die Suchtgiftfahnder des Landeskriminalamtes dem 24-Jährigen – auch im Internet - auf der Spur. Zum Verhängnis wurde dem Mann schließlich, dass er sich über eine Internet-Plattform mit Freunden über die Drogen austauschte. Bislang steht der beschäftigungslose Klagenfurter im Verdacht, in den letzten drei Jahren drei bis vier Kilo Heroin im Wert von 120.000 Euro an mindestens drei Personen verkauft zu haben.

Zudem konsumierte der Mann in diesem Zeitraum laut Polizei selbst rund einen Kilo Heroin und eine derzeit noch unbekannte Menge an Cannabisraut. Die Ermittlungen laufen weiter, auch die Herkunft der Drogen ist derzeit noch nicht bekannt.

Drogenlager in Wohnung gefunden

Bei einer von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeordneten Hausdurchsuchung in der Wohnung des Verdächtigen wurden ca. 25 Gramm Heroin, geringe Mengen anderer Suchtmittel (Cannabiskraut, Metamphetamin, Kokain), zahlreiche suchtmittelhältige und psychotrope Medikamente und Suchtmittelutensilien sichergestellt. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, er ist nicht geständig, teilte die Polizei am Montag mit.

Weiterer Dealer in Klagenfurt geschnappt

Geschnappt wurde von den Ermittlern auch ein 29-jähriger Drogendealer, ebenfalls aus Klagenfurt. Er ist teilweise geständig in den letzten drei Monaten Heroin, Ecstasy-Tabletten, Kokain und Cannabiskraut an verschiedene Abnehmer verkauft zu haben. Bislang konnte ihm laut Polizei der Verkauf von ca. 180 Gramm Heroin, 15 Gramm Kokain, 20 Stück Ecstasy Tabletten sowie fünf Gramm Cannabiskraut nachgewiesen werden. Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei eine kleine Menge Heroin und 170 Ecstasy-Tabletten. Auch eine verbotene Waffe fanden die Beamten. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.

