Brutale Schläger vor Gericht

Wegen schwerer Körperverletzung müssen sich am Montag in Klagenfurt zwei junge Männer vor Gericht verantworten. Sie hatten in einen Skaterpark eine junge Frau misshandelt und einen Passanten verprügelt.

Mitte Juli trafen sich die zwei vorbestraften Männer, 26 und 21 Jahre alt, abends, auch über ihre Zeit im Gefängnis wurde gesprochen. Laut Polizei wurde dabei auch Alkohol getrunken. Bei den Männern war auch die frühere Lebensgefährtin des älteren Mannes. Plötzlich ging der jüngere Mann auf die Frau los, dann begann auch ihr Ex-Freund auf sie einzuschlagen. Er soll die junge Frau auch bedroht haben.

Die Frau lief davon, schrie um Hilfe und sprach einen Passanten an. Die beiden Männer gingen in der Folge auch auf den Passanten los, schlugen ihn zu Boden und traten auf ihn ein. Die Frau lief weiter und bat bei einer Tankstelle um Hilfe. Eine Mitarbeiterin verständigte die Polizei, die Beamten verhafteten die beiden Männer. Am Montag müssen sie sich wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung vor einem Schöffengericht verantworten.