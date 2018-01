Raubversuch in Villach: Täter flüchtig

Ein Unbekannte ist am Sonntagvormittag in der Villacher Innenstadt mit dem Fahrrad unmittelbar an einer 62 Jahre alten Fußgängerin vorbeigefahren und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Frau ließ nicht los, der Täter flüchtete.

In der Pestalozzistraße griff der vorbeifahrende Radfahrer gegen 9.30 Uhr nach der Handtasche der Fußgängerin. Laut Polizei flüchtete der Täter nach einem kurzen Gerangel ohne Beute. Die Frau blieb unverletzt. Eine erste Fahndung blieb erfolglos, die Polizei bat um Hinweise.

Täter trug dunkle Hose und gelb-blaue Jacke

Der unbekannte Täter war der Beschreibung zufolge rund 1,70 Meter groß und etwa 65 Kilo schwer. Er war mit einer dunklen Hose und einer Jacke, die im oberen Bereich gelb und im unteren dunkelblau ist, bekleidet. Während des Raubversuchs hatte er die dunkelblaue Kapuze seiner Jacke über den Kopf gezogen. Das Gesicht habe er mit einem hochgezogenen schwarzen Tuch verdeckt.