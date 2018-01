Nadine Fest bei Super-G schwer gestürzt

Die Schweizerin Lara Gut hat beim Super-G in Cortina d’Ampezzo ihren ersten Sieg in der Olympiasaison gefeiert. Die Kärntnerin Nadine Fest stürzte und wurde mit Verdacht auf eine Knieverletzung in ein Spital gebracht.

Lara Gut hat beim Super-G in Cortina d’Ampezzo ihren ersten Sieg in der Olympiasaison gefeiert. Die 26-jährige Schweizerin setzte sich am Sonntag auf der selektiven Tofana 0,14 Sekunden vor der italienischen Lokalmatadorin Johanna Schnarf durch. Die Steirerin Nicole Schmidhofer schaffte als Dritte (+0,27 Sek.) erstmals in dieser Saison den Sprung auf das Weltcup-Podest. Anna Veith belegte den vierten Platz (0,31).

Sturz von Nadine Fest (AUT) Der Ski der Kärntnerin verschneidet und sie stürzt im Mittelteil.

Schreckmomente gab es beim Sturz der erst 19 Jahre alten Kärntnerin Nadine Fest, die nach ärztlicher Erstversorgung auf der Strecke mit noch unbestimmten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ebenfalls nicht das Ziel erreichten ihre Teamkolleginnen Christine Scheyer und Stephanie Venier. Am Dienstag (10.00 und 13.00 Uhr, live in ORF eins) geht es im Damen-Weltcup im Südtiroler Kronplatz mit einem Riesentorlauf weiter.

