Diebstahl: Vierter Täter ausgeforscht

Der Polizei ist es gelungen, einen Diebstahl, der sich im August in Pörtschach ereignet hat, vollständig aufzuklären. Vier Täter stahlen damals eine Brieftasche, drei wurden gleich geschnappt, nun wurde der vierte Beteiligte ausgeforscht.

An dem Abend Anfang August stahlen vier vorerst unbekannte Täter auf einem privaten Badestrand in Pörtschach aus einer Badetasche die Brieftasche sowie das Mobiltelefon eines 28 Jahre alten Badegastes. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl und verfolgte die zu Fuß flüchtenden Täter. Auf der Flucht warfen sie die gestohlene Brieftasche weg. Die Brieftasche konnte sicher gestellt werden.

15-Jähriger sitzt im Gefängnis

Der Geschädigte konnte einen der Täter, einen 19 Jahre alten Schüler aus Feistritz im Rosental einholen und bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreife festhalten. Zwei weitere Täter, ein 19 Jahre alter Student aus Graz sowie ein 19 Jahre alter Arbeitsloser aus Klagenfurt, konnten im Zuge einer örtlichen Fahndung festgenommen werden. Im Fahrzeug des Schülers konnten im Zuge der weiteren Ermittlungen Cannabis sichergestellt werden. Die Fahndung nach dem vierten Täter blieb eine Zeit lang ergebnislos.

Nun konnte ein 15 Jahre alter Schüler aus Klagenfurt als vierter Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Er ist verdächtig, weitere ähnlich gelagerte Straftaten ausgeführt zu haben. Darunter ist auch eine tätliche Auseinandersetzung im November am Heiligengeistplatz in Klagenfurt. Dabei wurde ein 22 Jahre alter Mann verletzt - mehr dazu in Täter nach Messerstecherei auf der Flucht (kaernten.ORF.at; 11.11.2017). Der 15-Jährige wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Er wird angezeigt.