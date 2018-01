Polizeieinsatz bei Schulball in Velden

Beim Ball eines Klagenfurter Gymnasiums am Freitagabend in Velden musste die Polizei einschreiten, weil Besucher angetrunken zu der Veranstaltung kamen. 14 Jugendliche hatten mehr als die gesetzlich erlaubten 0,5 Promille Alkohol im Blut.

An dem Ball nahmen etwa 1.000, vorwiegend jugendliche Gäste teil. Mehrere Jugendliche konsumierten Spirituosen außerhalb der Veranstaltungsräume und kehrten anschließend wieder zum Ball zurück. Zahlreiche Spirituosen wurden von der Polizei sichergestellt.

30 Anzeigen erstattet

Die Polizei testete insgesamt 85 Jugendliche. In Summe wurden an die 30 Anzeigen erstattet. Unter anderem gab es je eine Anzeige wegen Diebstahls, nach dem Suchtmittelgesetz, wegen Körperverletzung und Urkundenfälschung. 14 Anzeigen nach dem Jugendschutzgesetz und zehn Verwaltungsanzeigen wurden aufgenommen. In Summe sei es eine kleine Anzahl von Ballbesuchern, die sich nicht zu benehmen wisse, sagte Michael Gasser von der Polizeiinspektion Velden. Diesen solle aber eine Grenze aufgezeigt werden.

Schon in der Vergangenheit habe es ähnliche Probleme mit Veranstaltungen gegeben. Daher sei die Präsenz am Veranstaltungsort diesmal nach Absprache mit dem Veranstalter verstärkt worden und habe zu dem Einsatz geführt. Die Veranstalter hätten zwar eine eigene Security eingerichtet und am Ball selbst werde keine harten Getränke ausgeschenkt, doch die Jugendlichen trinken schon vor dem Ball außerhalb des Geländes Alkohol, sagte Gasser.