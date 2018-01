17-Jähriger krachte mit Auto gegen Baum

Ein 17 Jahre alter Bursche ist am Samstag ohne Führerschein, mit einem nicht zugelassenen Auto in Klagenfurt unterwegs gewesen. In einem Wald im Nordwesten der Stadt krachte er gegen einen Baum und wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 3.30 Uhr Früh an der Kreuzung Waltendorferstraße/Trettnigstraße. Die Strecke führt durch einen Wald. Der 17 Jahre alte Lenker aus Feldkirchen kam von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum.

Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Alkotest bei Schwerverletztem nicht möglich

Der Lenker erlitt schwere Verletzungen und wurde im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn mit der Bergeschere aus dem Wrack befreien. Er wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Gestohlene Kennzeichen auf nicht zugelassenem Auto

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Kennzeichen nicht zum Fahrzeug passten. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 17-Jährige die Kennzeichen am Freitag in Feldkirchen gestohlen und auf seinem nicht angemeldeten Auto angebracht hatte. Außerdem hat der Bursche keinen Führerschein. Er wird angezeigt.

Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Drei weitere Verletzte in der Nacht

Auf einer Gemeindestraße in Metnitz kam am Freitagabend ein 19 Jahre alter Autolenker auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und stürzte über die abfallende Böschung. Das Auto überschlug sich und kam seitlich liegend an einem Baum zum Stillstand. Der Lenker, und der Beifahrer, sein 17 Jahre alter Bruder, wurden leicht verletzt. Beide wurden von der Rettung in das Krankenhaus Friesach gebracht. Der Alkotest beim Lenker verlief negativ.

Gegen 23.20 Uhr wurde eine 84 Jahre alte Fußgängerin auf der Finkensteiner Straße bei Techanting von einem Auto angefahren. Die Fußgängerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht. Der Alkotest bei der 24 Jahre alten Autofahrerin verlief negativ.