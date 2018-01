Erdbeben in Italien auch in Kärnten spürbar

Ein Erdbeben hat Freitagabend den Raum Gemona del Friuli in Norditalien erzittern lassen. Nach Angaben des Erdbebendienstes der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik war das Beben auch in Südkärnten zu spüren.

Es ist 18:39 Uhr als die Erde im Raum von Gemona del Friuli in Norditalien zu beben beginnt. Laut ZAMG hatte das Beben eine Magnitude von 4,1. Das Beben war auch in Südkärnten, vor allem in höheren Stockwerken, spürbar.

ZAMG

Erst vor wenigen Tagen ereignete sich in Slowenien ein ähnlich starkes Erdbeben mit der Magnitude 4,0. Es war in Klagenfurt und im Raum Südkärnten deutlich spürbar - mehr dazu in Erdbeben auch in Kärnten spürbar