Experten warnen vor Unfällen mit Plastikbobs

In Kärnten verletzen sich jedes Jahr 100 Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene beim Rodeln oder Bobfahren. Erst am Freitag wurden am Weissensee zwei Personen bei einem Unfall mit Rodeln schwer verletzt. Besonders gefährlich sind Plastikbobs.

Mehr als 300 Personen verunglücken österreichweit pro Wintermonat so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Das zeigte eine Untersuchung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. In Kärnten sind es in einem durchschnittlichen Winter 100 Verletzte. Deshalb fordert das Kuratorium für Verkehrssicherheit, beim Rodeln einen Helm zu tragen. Denn die meisten Kopfverletzungen wären durch einen Helm zu verhindern gewesen, so die Sicherheitsexperten des Kuratoriums.

Die meisten Verletzten unter 14 Jahren

42 Prozent der Verletzten sind laut Statistik Kinder unter 14 Jahren. Besondere Vorsicht mahnen die Experten im Umgang mit Plastikbobs ein. Diese sollten nur auf Hängen verwendet werden, aber nicht auf kurvenreichen Rodelbahnen, denn auch Lenkbobs seien in der Realität schwer zu steuern.

Der österreichische Rodelverband rät, beim Rodeln nicht mit der Ferse zu bremsen, viele Verletzungen an Sprunggelenken seien die Folge. Um richtig zu bremsen, müsse der Fuß mit der kompletten Sohle neben den Kufen auf dem Schnee aufgesetzt werden. Zu den Sicherheitsempfehlungen zählt, keinen Alkohol zu trinken und bei Nachtfahrten eine Stirnlampe und reflektierende Kleidung zu tragen.

