Schüler kochen bei olympischen Spielen auf

Sechs Schüler der Tourismusschule in Villach fliegen zu den olympischen Winterspielen nach Pyeongchang. Sie werden dort im Österreicher Haus mitarbeiten. Sie müssen bis zu 60.000 Gäste verpflegen.

Die Auswahl unter den Schülern war streng, das Interesse groß. Schließlich konnten sich aber nur sechs Schüler in einem hausinternen Casting durchsetzen. „Ein Kriterium waren natürlich die Noten“, sagte Gerfried Pirker, der Direktor der Kärntner Tourismusschule in Villach am Freitag. Wichtig sei aber auch gewesen, dass den Schülern zuzutrauen ist, dass sie 50.000 bis 60.000 Gäste verpflegen können.

Die Tickets nach Pyeongchang sind bereits gebucht für Carmela Kassl aus Klagenfurt, Isabella Rauter aus Villach, Martin Schoitsch aus Hermagor, Alexander Tyl aus Velden, Joanna Altersberger aus Patergassen und Alina Waizenegger aus Hermagor. Die Kärntner „Olympia-Teilnehmer“ wurden bereits mit dem offiziellen Outfit der Kärnten Werbung für ihren Auftritt ausgestattet. Die Olympischen Spiele finden vom 9. bis 25. Februar in Südkorea statt.

Die sechs Schüler freuen sich bereits auf ihre olympischen Spiele. „Das ist eine schöne Erfahrung“, „diese Chance bekommt man nur einmal“, oder „bei einer Goldmedaille würde ich Gänsehaut bekommen“, so die Kommentare der Schüler beim „Tag der offenen Tür“ der Kärntner Tourismusschule am Freitag. Alle Schüler sprechen übrigens nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch, Französisch und Italienisch.

