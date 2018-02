Eine Küche in jeder Schulklasse

Die Neue Mittelschule 10 in Klagenfurt ist seit 39 Jahren eine echte Ganztagesschule. Unterricht, Freizeit, Freigegenstände und Projekte wechseln einander ab. Erstmals in Österreich bekommt jede Klasse eine eigene Küchenzeile für die gemeinsame gesunde Jause.

Vier der acht Klassen in der NMS 10 in der Ebentaler Straße werden als Ganztagesklassen geführt, alle acht Klassen sind Integrationsklassen und bieten Montessorimethodik. In einem neuen Projekt sollen Pausen und Jause für die Schüler verbessert werden. Daher bekommt jeder Raum - wenn baulich möglich - einen kleinen Extraraum mit einer Küchenzeile, samt Herd und Kühlschrank.

Die erste Küche wurde in der 2c montiert. Die Schüler sind stolz auf den kleinen Freizeitraum mit Küche. Zu Mittag gibt es zwar Catering im großen Speisesaal, doch die Pausensnacks und Zwischenmahlzeiten gestalten die Kinder selbst. Es gibt eine klare Aufgabenteilung und gesund müssen die Snacks sein. Es gibt Obstsalat, Brote, Aufstriche und Gemüse. Jeder Woche bereitet eine andere Gruppe für die ganze Klasse das gesunde Pausenbüffet.

Bund zahlt für Küchen

Die Pausen wurden auf 25 Minuten verlängert, damit sich alles ohne Hetzerei ausgeht. In der 4a gibt es schon die räumliche Trennung zwischen Klassenzimmer und Freizeitraum, die Küche fehlt aber noch. Bis zum Sommer sollen insgesamt sechs Klassen mit Küchen ausgestattet sein, finanziert aus Mitteln des Bundes für die Infrastruktur in Ganztagsschulen.

Die Idee für die Küchen hat sich über längere Zeit entwickelt, sagte Direktorin Richarda Stadtmann: „Wir haben im Kleinen begonnen, in den Klassen eine Jause einmal die Woche zu organisieren und behelfsmäßig Tische aufgestellt. Alle Utensilien mussten von der Schulküche geholt und wieder weggeräumt werden, das war sehr aufwendig.“

„Viele Fehler bei Zwischenmahlzeiten“

Unterstützt wird die gesunde Ernährung durch einen Biogarten auf dem Schulgelände. Hier lassen sich sogar jetzt im Winter noch Gemüse und Kräuter ernten, die direkt ihren Weg in die Klassen-Küchen finden.

Bildungsdirektor Rudolf Altersberger sagte, Untersuchungen zeigen, dass genau bei den Zwischenmahlzeiten die größtem Fehler mit den Ernährungsgewohnheiten passieren. Denn es ist wenig Zeit und da isst man genau das Falsche. Wenn es aber Möglichkeiten mit einer Küche gibt und Zeit in den Pausen, ist das eine tolle Leistung der Schule." Bewusste Ernährung wird hier als Teil des Schulalltags gelebt, mit Spaß für die Kinder.