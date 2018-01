SPÖ will keinen todernsten Wahlkampf führen

Am Freitag hat die SPÖ ihre Wahlplakate für die Landtagswahl am 4. März präsentiert. Man werde einen kreativen, nicht todernsten Wahlkampf führen. So gibt es eine Fotobox, in der sich jeder als Kaiser verkleiden und das Foto in sozialen Medien teilen kann.

Wie schon im Jahr 2013 entschied sich die SPÖ für die Schneemänner als Wahlsymbol. Damit wird die SPÖ durch die Gemeinden ziehen, mit vier Hängern, auf denen die Wahlplakate montiert sind. Mit einem Foto des Spitzenkandidaten Peter Kaiser, den SPÖ-Wahlthemen und viel Platz, der von den Menschen selbst mit Ideen gefüllt werden soll, sagte Landesgeschäftsführer Daniel Fellner.

APA/Gert Eggenberger

„Jeder kann sein Plakat selbst gestalten“

Man habe versucht, Möglichkeiten zu schaffen, die Menschen teilnehmen zu lassen wenn es um Themen für Kärnten gebe, man wolle noch weiter gehen und den Mitmachgedanken bei Plakaten einbauen. Jeder kann sein Plakat nach eigenen Vorstellungen gestalten. Die Vertreter der junge SPÖ gestalteten eine Fotobox, in der sich jeder als Kaiser verkleiden kann, einmal mit Mantel und Krone einmal in Anzug und Krawatte und mit einer Perücke im Kaiser-Stil.

APA/Gert Eggenberger

Die Fotos können dann in den sozialen Medien geteilt werden, die auch eine wesentliche Rolle im Wahlkampf spielen, sagte Parteichef Peter Kaiser: „Wir möchten modern, aufbauen auf soliden Grundsätzen, aber die neuen Techniken nutzen. Wir wollen Lust, Gaude und Phantasie in den Wahlkampf bringen.“ Man soll spüren, dass sich hier Leute kreativ für Kärnten ein. Ab Freitagnachmittag zieht der SPÖ-Wahlkampftross durch die Gemeinden, erste Station ist Ludmannsdorf.

