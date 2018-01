Wieder Sperre der Nordumfahrung nötig

Der Sicherheitsausbau der drei Tunnel der Nordumfahrung Klagenfurt auf der Südautobahn (A2) ist zur Hälfte fertig. Nun muss die Nordumfahrung in den Nächten von Sonntag auf Montag und von Montag auf Dienstag in beide Richtungen gesperrt werden.

Der Umbau der Tunnelröhren im Ehrentalerberg, in Lendorf und im Falkenberg in Fahrtrichtung Wien ist fertig. Nun werden die Tunnel in Fahrtrichtung Italien ausgebaut. Ganz fertiggestellt wird die Nordumfahrung Ende Juni sein. Vorerst muss der jetzt im Gegenverkehr auf den Fahrbahnen in Richtung Italien geführte Verkehr auf die gegenüberliegenden Fahrbahnen in Richtung Wien verlegt werden. Dieser Umbau der Verkehrsführung nimmt insgesamt mehr als zwei Wochen in Anspruch. Ab 5. Februar kann die Nordumfahrung zumindest wieder im Gegenverkehr in den bereits sanierten Tunnelröhren befahren werden.

Weitere Sperren notwendig

Totalsperren gibt es zu Beginn der Umstellung in den Nächten von kommenden Sonntag auf Montag und von Montag auf Dienstag - jeweils von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr. Auch am Ende der Umstellung in den beiden Nächten von 3. bis zum 5. Februar gibt es eine Totalsperre in der Nacht. In einigen Nächten dazwischen - von 23. bis 28. Jänner - werden die neu errichten Fluchtwege durchgebrochen. Dazu muss die Nordumfahrung in Fahrtrichtung Italien in der Nacht gesperrt werden. Tagsüber zwischen 5.00 Uhr und 20.00 Uhr gibt es in jeder Fahrtrichtung eine Fahrspur mit einer 80 km/h-Begrenzung, heißt es von der ASFINAG.

Die Tunnelsanierung auf der A2 startete im vergangenen August. Wegen gesetzlicher Auflagen müssen ja alle neun Tunnel zwischen Klagenfurt und der Pack umgebaut werden. Die Arbeiten sollen bis April nächsten Jahres abgeschlossen sein - mehr dazu in Tunnelsanierung: Phase 2 startet.