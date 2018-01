Die Suche nach dem Geschmack Europas

Der Klagenfurter Verleger und Autor Lojze Wieser hat zehn Folgen eines Reiseberichts mit dem Titel „Der Geschmack Europas“ gestaltet. Begleitend zur Fernsehserie gibt es auch Journale mit Rezepten aus aller Welt samt der Geschichte hinter den Gerichten.

Essen ist Kultur und viel mehr als nur Nahrungsaufnahme oder ein Kochrezept. Lojze Wieser beweist das mit seinen poetischen Reiseberichten der Fernsehserie, die auch als Journale erscheinen.

ORF/WDW Film/Senegacnik

Über das Essen der Regionen lernt man auch die Menschen kennen und das, was sie manchmal völlig überraschend verbindet, so Wieser: „Die Kirchtagssuppe aus dem Gailtal oder Rosental bekommt man fast augengleich in Serbien serviert. Oder wenn man in die Ebenen der Maremma kommt, wird man ähnliche Zutaten mit speziellen Geschmäckern finden.“ Die Erzählung dahinter sei immer auch, dass die Menschen Mangel hatten.

Fotocredit: ORF/WDW Filmproduktion/Heribert Senegacnik

200 Gerichte aus einer Pflanze

Mangel bedeutet aber nicht unbedingt nur Verzicht. Aus dem Wenigen kann eine unglaubliche Vielfalt an Köstlichkeiten entstehen: „Wir haben in Monte Negro Menschen getroffen, die aus der wilden Zicchorie 150 bis 200 verschiedene Speisen zubereitet haben. Man muss sich vorstellen, was da für eine intellektuelle Kraft und Fähigkeit dahinter steckt, über Jahrzehnte, aus dieser einen Pflanze so viele verschiedene Geschmäcker hervorzuzaubern.“ Das sei eine große intellektuelle Leistung. Die Menschen bekommen die Chance, davon zu erzählen.

ORF/WDW Film/Robert Lachowitz

1.000 Sorten Bier

Flandern ist nicht nur ein Schlaraffenland für Genießer und Feinschmecker, sondern mit mehr als 1.000 Sorten auch ein Paradies für Bierliebhaber. auch im südlichen Dänemark trifft Wieser Menschen, die nicht nur in der Küche versuchen, auch heute noch alte Traditionen im Einklang mit der Natur zu leben.

Die Sendereihe Heribert Senegacnik und Wolfgang Rauch stehen hinter der Kamera, Martin Traxl und Florian Gebauer sind für die Regie verantwortlich, Lojze Wieser für Buch und Präsentation. Die Vorbereitungen für die nächsten Folgen laufen bereits. Ab Oktober sind sie dann auf ORF 2 zu sehen.

Neue Folgen werden gedreht

Im April dreht man in Portugal, im Juli nach Großbritannien und Irland und im September in den Bregenzer Wald. Auf 3sat steht ab 20. Jänner die erste Staffel der Sendereihe auf dem Programm: Eine Reise in den Osten Frankreichs, in das Elsass, eine Region, die kulinarisch, historisch und kulturell sehr vielfältig und spannend ist.

ORF/WDW Film/Senegacnik

Weitere Sendungen laden dazu ein, das vermeintlich Bekannte mit anderen Augen neu zu entdecken: Das Friaul, den slowenischen Karst und die Goriska Brda aber auch Istrien. Auch nach Mähren zog es Wieser oder in die toskanische Maremma.

ORF/Florian Gebauer

„Der Geschmack Europas“ läuft auf 3sat immer am Samstag um 15.00 Uhr. Der erste Band von „Der Geschmack Europas. Ein Journal mit Rezepten. Die ersten Stationen“ ist im Wieser Verlag erschienen. Der zweite Band soll bis zum Sommerurlaub fertig sein. Lojze Wieser schreibt gerade daran.