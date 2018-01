IS-Sympathisant wieder auf freiem Fuß

Ein mutmaßlicher IS-Sympathisant, der vor Weihnachten nach einer Verurteilung am Landesgericht Klagenfurt zu zwei Jahren Gefängnis wegen Fluchtgefahr festgenommen worden war, ist wieder auf freiem Fuß. Das Oberlandesgericht Graz gab der Berufung des Mannes statt.

Der 23 Jahre alte Bosnier war am 12. Dezember vergangenen Jahres wegen „Unterstützung einer terroristischen Vereinigung“ verurteilt worden. Das Landesgericht Klagenfurt sah es als erwiesen an, dass er sich der Terrororganisation IS anschließen wollte, als er im Februar 2015 an der türkisch-syrischen Grenze festgenommen worden war. Außerdem hatte er einen Youtube-Kanal betrieben, auf dem er den IS verherrlichende Videos hochgeladen hatte.

Wenige Tage später war das Urteil bereits ausgefertigt und da ihm eine Freiheitsstrafe drohte, wurde von Fluchtgefahr ausgegangen. Deshalb wurde der Festnahmeauftrag erlassen, am 20. Dezember wurde der 23-Jährige vom Landesamt für Verfassungsschutz gemeinsam mit dem Einsatzkommando Cobra festgenommen - mehr dazu in Cobra nimmt IS-Sympathisanten fest.

Der Verurteilte hatte nicht nur Berufung gegen die Strafhöhe angemeldet, sondern auch gegen die U-Haft Rechtsmittel eingelegt, denen nun in Graz stattgegeben wurde.