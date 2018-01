Pensionist ohrfeigte Räuber

Am Dienstagnachmittag ist ein Pensionist auf dem Parkplatz vor der St.-Josefs-Kirche in Klagenfurt von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden, er sollte Geld und Zigaretten herausrücken. Der Pensionist ohrfeigte den Angreifer, der dann flüchtete.

Der bisher unbekannte Täter trat am Dienstag gegen 16.45 Uhr auf dem Parkplatz von hinten an einen 63-jährigen Pensionisten aus Klagenfurt heran. Als sich der Pensionist umdrehte, sagte der Unbekannte in gebrochenem Deutsch zu ihm: „Geben Geld, geben Zigaretten.“ Dabei hielt der unbekannte Täter ein ca. 20 cm langes Messer an den Bauch des Pensionisten. Laut Aussage des Opfer versetzte er dem unbekannten Täter reflexartig eine Ohrfeige, so dass dieser zu Boden stürzte und kurz liegen blieb.

Polizeistreife angehalten

Dies nützte der Pensionist zur Flucht, lief zu seinem Fahrzeug und wollte zur Anzeigeerstattung zur Polizeiinspektion in die Villacher Straße fahren. Auf dem Weg dorthin konnte er aber eine Polizeistreife anhalten und den Vorfall schildern. Beim Eintreffen der Polizeistreife war der unbekannte Täter bereits vom Tatort geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ. Der Pensionist blieb bei diesem Überfall unverletzt.

Am Montag versuchte ein Unbekannter, einer 78-jährigen Pensionistin in einer Kirche in Klagenfurt die Handtasche zu rauben. Sie wehrte sich jedoch und der Täter flüchtete ohne Beute. Da die Frau sehr schlecht sieht, konnte sie keine Personenbeschreibung abgeben.