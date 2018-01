Frau von frei laufenden Hunden gebissen

Dienstagfrüh ist eine Frau in Grafenstein, die mit ihrem Hund auf einem Waldweg spazieren war, von zwei frei laufenden Hunden attackiert und von einem gebissen worden. Es könnte sich laut Opfer um Huskys oder Malamuts gehandelt haben.

Am Dienstag gegen 8.30 Uhr war die 45-jährige Hundehalterin mit ihrem sechs Monate alten Dobermann beim Gurkweg spazieren, den Hund führte die Frau an der Leine. Plötzlich griffen zwei frei laufende Hunde die Frau an, einer der Hunde biss sie in beide Hände. Die Frau wurde laut Polizei unbekannten Grades verletzt und nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Die Polizei Grafenstein bittet etwaige Zeugen um Hinweise. Laut den Angaben der Frau könnte es sich bei den freilaufenden Hunden um die Rasse Alaskan Malamute oder Husky handeln.

