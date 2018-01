Wörthersee-Karte mit größerem Angebot

Mit der Sommersaison wird die Wörthersee-Gäste-Karte auf die Klagenfurt und die Region Mittelkärnten ausgeweitet. Damit können die Gäste etwa 150 Leistungen - von Ausflugszielen bis zu geführten Touren - günstiger in Anspruch nehmen.

Gästekarten sind mittlerweile Standard im Tourismus, allein im Alpenraum gibt es 120 verschiedene Modelle. Die neue Wörthersee-Plus-Card ist die erste regionsübergreifende Gästekarte in Kärnten, sie bietet den Urlaubern ein breiteres Spektrum an Ausflugszielen und Freizeitaktivitäten als bisher. Außerdem sind auch Leistungen wie Fahrradverleih oder Parkgebühren mit der Karte günstiger.

Die Karte wird nur an Gäste ausgegeben, ist an die Meldung gebunden und wird aus der Ortstaxe finanziert. Sie kann auch mit der Kärnten Card kombiniert werden, die dann direkt auf die Regionskarte aufgeladen wird. 300.000 bis 350.000 Karten sollen nach Schätzungen heuer ausgegeben werden.

ORF/Hofmeister

Karte wird ganzjährig ausgegeben

Die Regionskarte ist keine reine Saisonkarte, sie wird das ganze Jahr über ausgegeben. Mit dem erweiterten Angebot sollen die Gäste mehr an Kärnten gebunden werden, sagt Roland Sint, Geschäftsführer der Region Wörthersee: „Je vielfältiger das Angebot, desto eher kommt der Gast wieder nach Kärnten.“

Dass die Karte ganzjährig ausgegeben wird, sei vor allem für den Klagenfurter Tourismus wichtig, sagt Regionsgeschäftsführer Helmuth Micheler. Das Angebot spreche damit auch Geschäftssreisende an. Und so könnten aus Geschäftsreisenden auch künftige Urlauber werden, so Micheler. Auch will man mit der ganzjährigen Ausgabe der Karte die Nebensaisonen beleben.