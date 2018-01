Mehr Passagiere und Flüge für Klagenfurt

Der Flughafen Klagenfurt hat im Jahr 2017 Steigerungen von 9,08 Prozent im Linien- und Charterverkehr verzeichnet. 216.905 Reisende wurden gezählt, eine Steigerung von 11,97 Prozent im Vergleich zu 2016. Allerdings war die Piste wegen Sanierung 2016 drei Wochen gesperrt.

Laut Flughafen-Geschäftsführer Michael Kunz sei der Grund für die Steigerungen einerseits die Rückkehr zum normalen Betrieb nach dem Ausnahmejahr 2016 mit der dreiwöchigen Totalsperre. Ein weiterer wichtiger Faktor sei eine große Veranstaltung im Herbst 2017 gewesen, die sich vor allem im Bereich der Charterflüge sehr positiv ausgewirkt habe.

Im Linienflugbereich konnten die Austrian-Anbindung an Wien, die Eurowings-Verbindungen aus Köln/Bonn und Hamburg erfolgreich weitergeführt werden. Mit Dezember 2017 sei neben der saisonalen Wiedereinführung der Berlin-Strecke durch Eurowings der für den Flughafen bedeutende Launch der easyJet-Verbindung aus London-Gatwick hinzu gekommen, so der Flughafen in einer Aussendung. Allerdings sind die Zuwächse nicht nur auf viele zusätzliche Flüge zurückzuführen. Grund ist auch, dass der Flughafen im Jahr 2016 saniert wurde und drei Wochen vollkommen gesperrt war.

Strecke Rotterdam/Den Haag wird getestet

Der Veranstalter TEZ Tour nahm im Jänner 2018 direkte Charterflüge aus Moskau und Vilnius in sein Programm auf. Die niederländische Billigfluggesellschaft transavia werde im Jänner und Februar 2018 mit fünf Rotationen einen Test für die direkte Linienflugverbindung Rotterdam/Den Haag – Klagenfurt starten. Vom Flughafen-Management werde bereits über eine Wiederaufnahme bzw. einen schrittweisen Ausbau im Winter 2018/19 mit der Airline verhandelt, hieß es.

Flüge nach Griechenland und Ibiza

Mit dem Sommercharter auf die Insel Kefalonia von 2. Juni bis 22. September 2018 führt ein Kärntner Reisebüro ein erfolgreiches Produkt des vergangenen Jahres wieder auf. Die griechische Insel entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einem äußerst beliebten Urlaubsziel der Kärntner. Eine weitere attraktive Initiative für den Sommer 2018 komme von einem weiteren Reisebüro in Kärnten mit einer Kurzkette nach Ibiza, Korfu und Altenrhein in der Schweiz von 23. August bis 6. September.

Die EasyJet-Verbindung nach London endet am 14. April und soll im nächsten Winter neuerlich aufgenommen werden, möglicherweise sogar zweimal die Woche.

Link: