Pensionist von Betrügern um 500 Euro gebracht

Ein 65-jähriger Pensionist aus Völkermarkt ist von Telefon-Betrügern um 500 Euro geprellt worden. Sie erklärten ihm, dass offene Forderungen einer Lottogesellschaft gegen ihn bestehen und schüchterten ihn so ein, dass er Pay-safe-Karten kaufte.

Im Juni und im Dezember 2017 wurde der Pensionist von Unbekannten angerufen. Im wurde mitgeteilt, dass seitens einer Lotteriegesellschaft offene Forderungen gegen ihn bestünden. Um diese zu begleichen, wurde er aufgefordert, insgesamt acht Stück digitale Gutscheinkarten zu je 100 Euro in einer Trafik bzw. in einem Geschäft zu kaufen.

Sohn hielt von weiteren Käufen ab

Der Pensionist wurde durch den Anrufer derart eingeschüchtert, dass er im Juni 2017 vier Stück und im Dezember 2017 ein Stück der angeführten Gutscheinkarten kaufte. Nach telefonischer Aufforderung teilte er die auf den Gutscheinkarten angeführten Nummern dem unbekannten Täter mit. Der Pensionist wurde von seinem Sohn vom Kauf weiterer Gutscheinkarten abgehalten und zur Anzeigeerstattung überredet.

Auch in Klagenfurt wurde ein Mann betrogen. Der 42-Jährige schloss im Internet einen Kreditvertrag über 3.000 Euro ab und überwies die Bearbeitungsgebühr von 450 Euro an eine Bank in Afrika. Das Geld für den Kredit bekam er nie.

Link: