Fünf Hunde bei Brand verendet

Fünf Hunde, darunter drei Welpen, sind Sonntagnacht in Reißeck bei einem Hausbrand qualvoll verendet. Ein Hund überlebte und wird tierärztlich betreut. Die Bewohner des Hauses konnten sich retten.

Die Hausbesitzer, ein 24-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau, wollten gegen 1.30 Uhr in der Küche ihres Hauses ein Essen zubereiten. Nachdem sie die Küche kurz verließen, kam es zu einem Stromausfall. Der Mann bemerkte in der Folge eine starke Rauchentwicklung, die sich auf das gesamte Wohnhaus ausbreitete. Der Mann und drei weitere Hausbewohner konnten das Haus noch unverletzt verlassen.

In dem Haus befanden sich zum Brandzeitpunkt auch sechs Hunde. Fünf Tiere, darunter drei Welpen, konnten von der Feuerwehr nur mehr tot geborgen werden, sie dürften an den Rauchgasen erstickt sein. Nach ersten Informationen handelte es sich bei den Tieren um Mischlingsrassen und einen Labrador. Ein Hund überlebte, er wurde zu einer Tierärztin gebracht. Zu dem Brand sind derzeit noch einige Fragen offen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

57 Feuerwehrleuten im Einsatz

Die Feuerwehren mussten die Löscharbeiten mit Atemschutzträgern durchführen. Die Küche brannte vollständig, es entstand erheblicher Sachschaden. Vier Feuerwehren waren mit 57 Feuerwehrleuten im Einsatz. Erst in der Nacht auf Sonntag kam es in einem Wirtschaftsgebäude in Globasnitz zu einem Brand. 30 eingestellte Rinder wurden gerettet, ein Übergreifen des Feuers auf Wohnhäuser konnte verhindert werden - mehr dazu in 30 Rinder vor Feuer gerettet.