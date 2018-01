Modine-Sozialplan vor Unterschrift

Am 26. Jänner soll der mit dem US-Eigentümer ausverhandelte Sozialplan für die ruhnd 150 Mitarbeiter des Mondine-Wärmetauscherwerks in Kötschach-Mauthen unterschrieben werden. Dann können die Betroffenen in eine Arbeitsstiftung eintreten.

Der Sozialplan, den die Vertreter der Belegschaft mit der Geschäftsführung von Modine aushandelte, sei auf Schiene, sagt Betriebsrat Michel Gassmayer. Es laufen derzeit die Berechnungen für einzelne Mitarbeiter. Am 26. Jänner soll der Vertrag unterzeichnet werden. Über die Arbeitsstiftung, die Teil des Sozialplans ist, werden die gekündigten Modine-Mitarbeiter danach nochmals informiert.

ORF/Birgit Rumpf-Pukelsheim

Wie viele Mitarbeiter Umschulungen und Weiterbildungen wahrnehmen werden, lasse sich noch nicht sagen, sagte Gassmayer: „Weil aus Erfahrung und Gesprächen weiß ich, dass es für die Arbeiter mit zunehmendem Alter schwer ist, noch einmal mit dem Lernen zu beginnen. Ich nehme aber an, dass von den Kollegen, die noch keine neue Beschäftigung haben, die Hälfte in die Arbeitsstiftung eintreten wird.“

Einige fanden wieder Arbeit

Einige Mitarbeiter hätten bereits jetzt einen einen neuen Job gefunden. Gassmayer schätzt, dass bis zum Ende der Kündigungsfrist etwa 30 bis 40 wieder eine fixen Arbeitsplatz haben. Was die Nachnutzung der Halle und des Werksgeländes betrifft, gebe es sowohl beim Mutterkonzern als auch bei der Gemeinde Anfragen, sagt Kötschachs Bürgermeister Walter Hartlieb (SPÖ). Noch fehlen aber konkrete Zahlen, über den Wert der Immobilien.

„Seitens der Gemeinde haben wir großes Interesse, dass wir einen Betriebe nach Kötschach-Mauthen bekommen, der zumindest einen wesentlichen Teil der Mitarbeiter abfangen würde. Die Gemeinde würde das auch im Rahmen der Möglichkeiten finanziell unterstützen“, so Hartlieb. Dass die Gemeinde Halle und Grundstück erwirbt, will der Bürgermeister nicht ganz ausschließen, vorrangig will man aber Investoren unterstützen.

Überraschende Schließung

Der Eigentümer von Modine hatte im November überraschend mitgeteilt, dass das Werk geschlossen und die Mitarbeiter gekündigt werden. Für die Region eine Katastrophe, von den 150 Mitarbeitern sind auch viele Ehepaare, die beiden Einkommen verloren - mehr dazu in Aus für Firma Modine „eine Katastrophe“. Es folgten schwierige Verhandlungen um einen Sozialplan, an dem der Eigentümer zunächst nicht interessiert schien. Darauf demonstrierten die Mitarbeiter mit Fackeln und einem Sarg. Schließlich kehrte man an den Verhandlungstisch zurück - mehr dazu in Modine-Sozialplan ausgearbeitet.