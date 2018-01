Fasching: „EU-Bäuerin“ wirft das Handtuch

Tanja Karl, die als „EU-Bäuerin“ nach dem Weggang von „EU-Bauer“ Manfred Tisal wieder auf die Bühne des Villacher Faschings zurückgekehrt ist, trat wegen Auffassungsunterschieden ihrer Rolle überraschend mitten in der Saison zurück.

20 Jahre lang, bis 2009, stand Tanja Karl auf der Faschingsbühne und kehrte in der heurigen Saison in der Rolle der „Seinigen vom Meinigen“ als Nachfolgerin von Manfred Tisal zurück. Tisal, weithin bekannt als „EU-Bauer“, hatte im November bekannt gegeben, dass er nicht mehr auftreten werde, als offiziellen Grund nannte er das Erreichen des Pensionsalters. Tisal moderiert immer wieder FPÖ-Veranstaltungen, er sorgte im Internet wegen Postings gegen Flüchtlinge für Wirbel. Seine „Kuhmentare“ im ORF wurden eingestellt.

ORF

Textanpassungen nicht genehmigt

Mitten in der Saison wirft Tanja Karl nun das Handtuch. Grund sei, dass sie keine Parodie auf den „EU-Bauern“ sein wollte, sondern eine eigene Rolle angelegt und den Text verbessert habe. Das sei vom Programmrat nicht akzeptiert worden. Der Ursprungstexte wurde von Manfred Tisal geschrieben, der auch im Programmrat sitzt.

ORF

„Das ist Manfred Tisals Sprache“

Gegenüber dem ORF sagte Karl, es habe in einer Sitzung am Samstag unterschiedliche Auffassungen zum Anlegen ihrer Rolle gegeben: „Für mich ist es wichtig, dass ich m ich mit einer Rolle identifizieren kann, auch mit dem Text, das war für mich wesentlich. Das ist Manfred Tisals Sprache und ich habe eine andere, meine Rolle als EU-Bäuerin ist auch eine andere.“ Daher habe sie sich entschlossen, nicht mehr aufzutreten. Es stehen noch acht Sitzungen an, die ohne „EU-Bäuerin“ stattfinden werden.

Laut dem Pressesprecher des Villacher Faschings, Andreas Scherer, sei Tisal bei der Sitzung des Programmrats nicht dabei gewesen, er habe mit der Entscheidung nichts zu tun. Laut Scherer habe die Nummer nicht so funktioniert, wie man es sich erhofft habe.

Tisal

Manfred Tisal hatte Karls Rolle in Zeitungen kritisiert, dazu sagte Karl, das habe sie nicht gestört, aber sie habe keine Parodie auf den „EU-Bauern“ sein wollen. Ob sie in einer späteren Saison wieder beim Villacher Fasching mitmachen werde, sagte Karl, alles sei möglich. Wichtig sei es, sich mit Rollen zu identifizieren. Wenn es passe, könnte sie sich einen Auftritt aber wieder vorstellen.