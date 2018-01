Damen-Abfahrt auf verkürzter Strecke

Das Training in Bad Kleinkirchheim für die Damen-Abfahrt hat Sonntagfrüh wie geplant stattgefunden. Das Wetter spielt aber nach wie vor nicht so ganz mit, es schneit leicht. Die Abfahrtsstrecke wurde leicht verkürzt und der Start hinunterverlegt

Das Organisationskomitee bestätigte, dass derzeit trotz schlechter Sicht alles wie geplant läuft, die Piste ist pickelhart und eisig. Die Strecke wurde verkürzt, das extrem steile Stück „Klammerstich“ entfällt daher.

ÖSV-Sportdirektor Hans Pum sagte Sonntagfrüh, die Kleinkirchheimer seien in den letzten Tagen wettermäßig auf die Probe gestellt worden. „Sie haben hervorragend gearbeitet, alles gemacht, was möglich war. Daher konnte wir das Rennen durchführen.“ Es sei einer der schwierigsten Super-G-Hänge überhaupt im Weltcup, so Pum.

Vor drei Jahren gab es so starken Sturm, dass man absagen musste, das ist heuer zum Glück nicht der Fall. „Auch für die Motivation, in Zukunft hier Rennen durchführen zu können, war es wichtig, dass man so ein hervorragendes Rennen a, Samstag hatte. Es braucht ja viele Helfer, um so eine Veranstaltung durchzuführen. Auch deswegen war es wichtig, dass es geklappt hat.“

Verschiebungen kaum möglich

Die Abfahrt sollte um 11.15 Uhr starten, es gibt durch das dicht gedrängte Sportprogramm nicht viele Möglichkeiten, sie zu verschieben. Die EBU (European Broadcasting Union) koordiniert die Übertragungen, am Sonntag finden ja auch Rennen in Wengen und am Kulm statt. Daher wurden die Veranstaltungen quasi im Minutentakt geplant. Für Zuschauer gibt es in Bad Kleinkirchheim Auffangparkplätze, Shuttlebusse fahren kostenlos zum Zielgelände.

Am Samstag wurde während des Rennens immer wieder an der Strecke gearbeitet. Es gab 15 Ausfälle bei den Läuferinnen - mehr dazu in Schwierige Bedingungen beim Super-G.

