Schwierige Bedingungen beim Super-G

Der Super-G am Samstag in Bad Kleinkirchheim war eine Herausforderung für die Skidamen. Es gab 15 Ausfälle. Die Piste präsentierte sich unruhig, die Sicht war nicht optimal. Mehrere Male wurde für Pistenarbeiten unterbrochen. Siegerin wurde Federica Brignone.

Die 27-jährige Italienerin Brignone feierte in Bad Kleinkirchheim ihren siebenten Weltcup-Sieg und den zweiten ihrer Karriere im Super-G. Hinter der Schweizerin Lara Gut (+0,18 Sek.) wurde die Steirerin Cornelia Hütter (0,46) am Samstag Dritte. Ihre Landsfrau Tamara Tippler (1,10) belegte den sechsten Rang - mehr dazu in Schwieriges Rennen (sport.ORF.at).

Die Arriacherin Nadine Fest schied aus, sie fuhr zu schnell über eine Kuppe und erwischte das nächste Tor nicht mehr. Pech hatte auch Edith Miklos aus Ungarn, sie stürzte und erlitt eine Knieverletzung. Insgesamt fielen 15 Läuferinnen aus, der schlechten Sicht und der unruhigen Piste geschuldet.

Optimismus bei Organisatoren

Peter Pertl, der Leiter des Organisationskomitees sagte, 7.000 Zuschauer seien gekommen, die Stimmung war wunderbar, das gebe Kraft für die kommende Nacht und den Sonntag. Es gab einige Unterbrechungen, man habe mit Wasser dort nachgebessert, wo die Bindung nicht perfekt gewesen sei, so Pertl. „Jetzt kommt aber wirklich eine kalte Nacht und ich gehe davon aus, dass wir eine perfekte Piste schaffen werden.“ Pertl räumte am Freitag bereits ein, dass man um einige Stunden zu spät mit dem Präparieren dran war, es habe auch geregnet - mehr dazu in BKK: Hunderte Helfer arbeiten an Piste.

Skilegende Franz Klammer sagte, er sei froh, dass man überhaupt fahren konnte, die Piste sei am Freitag in keinem rennfähigen Zustand gewesen. Er freue sich sehr auf die Abfahrt am Sonntag, das sei seine Disziplin.

Abfahrtstraining auf Sonntag verschoben

Eigentlich hätte noch am Samstag nach dem Super-G trainiert werden sollen, dies wurde aber verschoben. Eine Trainingsfahrt für die Abfahrt war nur bis zum Super-G-Start möglich, das Training soll nun Sonntagfrüh stattfinden und das Rennen um 11.15 starten.