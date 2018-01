Immer mehr Senioren in Fitnessstudios

Immer mehr Senioren entdecken das Training im Fitnessstudio für sich. Mit eigenen Programmen und Trainings zum Beispiel für Herz-Kreislauf-Patienten reagieren die Studios auf die Zielgruppe. Allerdings sollte man vorher mit seinem Arzt sprechen.

Immer mehr Senioren entdeckten das Trainieren für sich, viele Studios haben eigenen Angebote mit Herz-Kreislauf-Trainings, manche mit reinen Vormittagstarifen, die günstiger sind. 900 Frauen und Männer trainieren in einem großen Studio in Klagenfurt, 60 Prozent davon sind über 65 Jahre alt. Der älteste ist derzeit der 83-jährige Erich Bokagni. Er war immer sportlich, dann habe er unter Herzflimmern gelitten und hatte zwei Mal Krebs. Heute lobt ihn sein Kardiologe und sagt, alles sei perfekt. Er trainiert eine Stunde an 16 Geräten, kommt oft sogar auch mit dem Rad zum Fitnesscenter.

„Eigenes Trainingsprogramm“

Renate Kuchling ist 66 Jahre alt und begann mit Pensionsantritt zu trainieren. Die ehemalige Turnlehrerin befürchtete, mit der Pensionierung ihre Fitness zu verlieren. Vier bis fünf Mal pro Woche trainiere sie rund eine Stunde. Man werde beweglicher, könne bei Gefahr gut reagieren, vor allem bei Stürzen, das sei im Alter besonders wichtig. „Wir haben im Studio Physiotherapeuten, die vorher besprechen, was für den Körper gut ist und stellen ein Trainingsprogramm zusammen.“ Und wenn es fad werde, bekomme man ein neues Programm, so Kuchling.

„Solange es gut tut“

Eine Altersobergrenze sieht Renate Kuchling nicht, solange es gut tue, solle man kommen. „Wir haben einen Teilnehmer, der kommt mit dem Rollator und in Begleitung seiner Frau. Der Rollator bleibt neben dem Laufband stehen und er geht langsam auf dem Band. Das ist für mich das tollste, was ich je hier gesehen habe.“ Man sollte auf jeden Fall vorher mit seinem Arzt sprechen, um für sich das beste Training zu finden.