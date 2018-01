Staubexplosion in Sägespänesilo

In der Nacht auf Samstag hat es in einem Sägespänesilo eines holzverarbeitenden Betriebs im Mölltal eine Staubexplosion gegeben. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Freitag gegen 23.15 in einem holzverarbeitenden Betrieb in Latzendorf (Gemeinde Stall/Mölltal) zu einer Brand- bzw. Staubexplosion in einem derzeit leerstehenden Sägespänesilo. Aufgrund der Größe des Werksgebäudes wurde von der Landesalarm- und Warnzentrale Alarmstufe 2 ausgegeben und die Feuerwehren von Flattach bis Winklern wurden alarmiert.

FF Winklern

FF Winklern

Insgesamt waren rund 100 Feuerwehrleute am Einsatzort. Durch die Explosion kam es lediglich zu einem geringen Sachschaden. Die Ermittlungen zur Explosionsursache laufen.