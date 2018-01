Hans Staudacher wird 95

Der Kärntner Künstler Hans Staudacher begeht am 14. Jänner seinen 95. Geburtstag. Er gilt als einer der letzten ganz großen Künstler österreichischer Malerei des 20. Jahrhunderts. Seine Bilder sind auch begehrte Vorbilder für Fälscher.

Staudachers Bilder erzielen am Kunstmarkt Preise im fünfstelligen Eurobereich. So sind die Werke des Altmeisters der Informellen Kunst inzwischen begehrte Objekte für Fälschungen, was er gelassen kommentiert: „Wenn man so bekannt ist, dass man gefälscht wird, ist es ja auch ein Positivum.“

ORF

Kunst gewordene Energie

Hans Staudacher nimmt es gelassen, trotz seines bekannt sprühenden Charakters. Immerhin gelten seine Bilder als Kunst gewordene Energie. Sie erregten durch die einzigartige, spontane Art des Malens bei Ausstellungen rund um den Globus Aufsehen. Als Autodidakt fand er mit viel Beharrlichkeit zu seiner expressiven Ausdrucksweise. Staudacher musste sich aber relativ lange gedulden, bis er von seinen Arbeiten auch leben konnte.

ORF

Staudacher selbst bezeichnet sein Werk als Spiegel seiner Innenwelt, die er in einer sportlichen Aktion auf die Leinwand bringt, oft mit Zeichen, Symbolen und Notizen versehen. Auf der Leinwand sei Aggression erlaubt, sagt der Künstler.

ORF

Ausstellungsreigen in Kärnten

Dass diese schöpferische Unruhe für seine Kreativität nach wie vor gegeben ist, davon kann man sich in den nächsten Wochen bei einem ganzen Reigen an Ausstellungen überzeugen, ab 13.1. in der Galerie 3 am Alten Platz in Klagenfurt, ab 15. Februar in der Galerie Freihausgasse in Villach und im Frühjahr im Pfarrhaus Nötsch sowie auf Schloss Ebenau im Rosental.

Informelle Kunst Informelle Kunst bezeichnet Stilrichtungen von abstrakter Kunst, sie hat ihren Ursprung im Paris der 40er- und 50er-Jahre.

Im Oktober 2017 wurde ein Fälscher zu 21 Monaten Haft verurteilt, weil er 22 Fälschungen von Staudacher-Bildern als echt verkaufte. Staudacher sagte selbst vor Gericht aus - mehr dazu in Teilbedingte Haft in Staudacher-Prozess (ooe.ORF.at; 23.10.2017)

Leben

Hans Staudacher wurde 1923 in St. Urban am Ossiacher See geboren, er lebt und arbeitet in Wien und Kärnten. Er ist Autodidakt und wurde beeinflusst vom Nötscher Kreis. Später besuchte er die Malschule von Arnold Clementschitsch. Er wurde in den 50er-Jahren Mitglied der Wiener Secession, 1956 vertrat er Österreich bei der Biennale in Venedig. Er ist unter anderem Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens Kärntens, des ordre de Saint Fortunat, des Goldenen Ehrenzeichens von Wien und des Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse der Republik Österreich.