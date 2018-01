Bad Kleinkirchheim erfreut über Weltcupeffekt

Am Samstag findet der Super G der Damen in Bad Kleinkirchheim statt, am Sonntag die Abfahrt. Die Piste bereitete den Verantwortlichen in den vergangenen Tagen Sorgen. Aus touristischer Sicht sei der Weltcupeffekt positiv spürbar.

Der Obmann des Tourismusverbandes, Jakob Forstnig, rechnet mit einigen tausend zusätzlichen Nächtigungen. „Es ist immer eine Frage des Termins. Dieses Jahr sind wir sehr glücklich damit, da er außerhalb der Hauptsaison liegt. Man merkt das Treiben im Ort. Verantwortliche, Funktionäre und Helfer sind im Vorfeld angereist.“ Eine genaue Bilanz werde erst nach Abschluss der Veranstaltung vorliegen. „Alles andere wären nur Vermutungen und Schätzungen.“

ORF

Mit dem Dreijahresrhythmus sei man sehr zufrieden, so Forstnig: „Es ist ein hoher Aufwand. Es wird ja darüber diskutiert, ob es einen Zweijahresrhythmus geben soll. Es hat beides seine Vor- und Nachteile, aber wir stehen hinter dem Rennen und gehen davon aus, dass wir weitere dieser Rennen austragen werden.“

ORF/Robert Kogler

Piste sorgt für Kopfzerbrechen

Wegen der zu weichen Piste war auch am Freitag kein reguläres Abfahrtstraining der Damen in Bad Kleinkirchheim möglich. Die Läuferinnen mussten auf verkürzter Strecke trainieren, um den unteren Bereich der Piste zu schonen. Athletensprecherin Lindsay Vonn kritisierte, die Piste sei falsch präpariert worden. Die Veranstalter sagten, man habe die Vorgaben der FIS eingehalten - mehr dazu in Vonn: Weltcup-Piste falsch präpariert.

ORF

Link: