Glyphosatverbot auf öffentlichen Flächen

Nachdem Kärnten mit einem generellen Glyphosatverbot vorerst an EU-Recht gescheitert ist, werden Pestizide nun zumindest auf öffentlichen Flächen verboten. „Ein erster Schritt“, hieß es am Freitag.

Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Am Freitag wurde die neue Pflanzenschutzmittelverordnung des Landes präsentiert, diese untersagt die Verwendung von Pestiziden wie Glyphosat auf öffentlichen Flächen. Künftig ist damit der Einsatz von Pestiziden etwa in Parks, auf Kinderspielplätzen und im Freigelände von Schulen, Kindergärten und Horten verboten. Die Verordnung beschränkt generell die Verwendung von giftigen Pflanzenschutzmitteln und fördert nicht chemische Methoden zur Beseitigung von Unkraut. Sie soll in der Regierungssitzung am 31. Jänner beschlossen werden und vor dem Frühling in Kraft treten.

EU muss flächendeckendes Verbot genehmigen

Die Bemühungen um ein flächendeckendes Glyphosatverbot laufen unterdessen in Kärnten weiter, angestrebt wird ein auf drei Jahre beschränktes Verwendungsverbot – mehr dazu in Kärnten sucht Schlupfloch für Glyphosatverbot. Nachdem der Antrag durch den Kärntner Landtag ging, muss ein solches Verbot von der EU genehmigt werden. Eine Antwort wird Mitte März erwartet.

Hoffnung mache eine Forderung der EU, so Holub. Diese schreibe vor, dass die Mitgliedsstaaten sicherzustellen haben, dass die Verwendung von Pestiziden so weit wie möglich minimiert bzw. verboten wird.

Viel Lob von Umweltschutzorganisationen

Begrüßt wurde die neue Kärntner Verordnung am Freitag von Umweltschutzorganisationen. Greenpeace spricht von einer „Vorreiter-Initiative.“ Von der Bundesregierung verlangt die Umweltschutzorganisation ein rasches österreichweites Glyphosatverbot sowie einen ambitionierten Pestizidreduktionsplan.

Die Verordnung sei „mehr als einen Schritt in die richtige Richtung“, sagte auch Helmut Burtscher von Global 2000. Kärnten werde damit der Vorreiter der Gegenbewegung in Sachen Glyphosat. Die neue Verordnung habe zudem einen ganzheitlichen Charakter und konzentriere sich nicht nur auf Glyphosat.

Links: