Agrarreferenten für Bejagung der Wölfe

Am Freitag haben in Kärnten die Agrarreferenten der Bundesländer getagt. Sie sprachen sich für eine „Regulierung“ bei Wölfen aus. Kritik gab es auch am europaweiten Schutzstatus des Wolfes.

Die Agrarreferenten sprachen sich bei ihrer Konferenz in Klagenfurt für eine „Regulierung“ bei Wölfen aus. „Immer öfter werden Wölfe in der Nähe von Siedlungen gesichtet und es gibt Risse auf Almen“, sagte der Kärntner Agrarreferent Christian Benger (ÖVP). Konflikte seien damit vorprogrammiert. Der Wolfs-Bestand in Allentsteig (Niederösterreich) sei gewachsen, „es wird jetzt schon mit drei Rudeln, also 20 Wölfen, gerechnet“, so Benger. Erst jüngst seien auch in Kärnten wieder Spuren eines Wolfes auf der Koralm und Saualm bestätigt worden.

ORF

Die Kärntner Almbauern fordern bereits seit Jahren eine stärkere Bejagung von Raubtieren, wie Bär, Wolf und Luchs – mehr dazu in Wunsch nach Raubtierjagd regt auf. Wildtier-Experten und Naturschützer zeigen hingegen kein Verständnis und sprechen von Panikmache und einer nicht real existenten Gefahr.

„Schutzstatus des Wolfs senken“

Nach EU-Recht ist der Wolf derzeit europaweit streng geschützt. Ziel sei, so die Agrarlandesräte, den Schutzstatus des Wolfes EU-weit zu senken. Dazu müsste er in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aus dem Anhang 4 (höchster Schutzstatus) in den Anhang 5 gestuft werden. Dieser Anhang 5 ermöglicht eine Regulierung durch die einzelnen EU-Staaten.

