NEOS und Mein Südkärnten treten gemeinsam an

Die politischen Gruppierungen NEOS und Mein Südkärnten treten zur Landtagswahl am 4. März gemeinsam an, das ist seit Donnerstag fix. In einer gemeinsamen Aussendung hieß es, die „Bürgerbewegungen“ hätten „dieselben Werte“.

Die Allianz wird unter der Bezeichnung „NEOS und Mein Südkärnten Moja Južna Koroška“ (Kurzbezeichnung: NEOS) bei der Landtagswahl auf den Stimmzetteln zu finden sein. Zu den vereinbarten Zielen gehört es, Kärnten in seiner Vielfalt zu erhalten und auszubauen.

Kärnten konstruktiv nach vorne bringen

Kärnten sei am Rande des Ruins gestanden, sagte NEOS-Landessprecher Hermann Bärntatz in der Aussendung am Donnerstag. „Nur mit vereinten Kräften können wir es jetzt in eine erfolgreiche Zukunft führen.“ NEOS und die Plattform „Mein Südkärnten“ seien Bürgerbewegungen, „beide haben dieselben Werte und wollen Kärnten nicht nach links, nicht nach rechts, sondern nach vorne bringen,“ sagte Bärntatz.

Gabriel Hribar, Sprecher von Mein Südkärnten und Vizebürgermeister von Bad Eisenkappel, sagte in der Aussendung, die Kandidaten würden politische Erfahrung auf Gemeinde- und Bezirksebene mitbringen. „Uns war es immer wichtig, konstruktiv zu arbeiten. Dass wir das können, haben wir in vielen Gemeinderäten bewiesen. Mit NEOS werden wir es auch auf Landesebene zeigen.“

Zusammenarbeit schon im November angekündigt

Die Wahlplattform „Mein Südkärnten - Moja juzna Koroska“ wurde im November in Klagenfurt vorgestellt. Sie besteht aus großteils zweisprachigen Lokalpolitikern der Region, angeführt von Sprecher Hribar. Schon damals wurde die Zusammenarbeit angekündigt - mehr dazu in NEOS bildet Plattform mit „Mein Südkärnten“ (kaernten.ORF.at; 2.11.2017).