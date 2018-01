Agrarmesse: Der Bauernhof der Zukunft

Hightech-Traktoren, Unkraut-Apps, Kamerasensoren und Bodenscanner: Immer mehr Landwirte setzten auf die Digitalisierung. Die Zukunft der Landwirtschaft ist heuer Schwerpunktthema der Agrarmesse in Klagenfurt.

Hightech-Traktoren, Melkroboter, intelligente Ohrmarken, Bodenscanner, automatisierte Stallarbeit, Drohnen oder Precision-Farming-Systeme: Auf Österreichs Bauernhöfen geht der Trend längst in Richtung „Smart Farming“. Landwirte setzen zunehmend auf vernetzte Maschinen und intelligente Geräte, die den Arbeitsalltag am Hof und auf den Feldern erleichtern. Welche Systeme der „Landwirtschaft 4.0“ bereits jetzt Anwendung finden und wie die Zukunft der Landwirtschaft aussehen könnte, ist diesmal Schwerpunktthema der alle zwei Jahre stattfindenden „Agrarmesse Alpe-Adria“, die heuer von Freitag bis Sonntag wieder am Messegelände Klagenfurt Station macht.

Kärntner Messen

Apps und „Smart spraying“ in Testphase

Präsentiert wird auch die „Scouting App“, sie soll künftig Unkräuter, Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschädlinge erkennen. Der Landwirt fotografiert die zu erkennende Pflanze und die App zeigt, um welches Unkraut es sich handelt.

In der Testphase ist heuer noch das „Smart spraying“, durch Kamerasensoren auf den Äckern soll der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln optimiert werden. Die Sensoren sollen Nutzpflanzen und Unkraut unterscheiden und so ermöglichen, dass Herbizide zielgerichtet auf Unkräuter gesprüht werden. „Der Bauernhof der Zukunft“ ist auch Thema einer Tagung am Freitag ab 14.00 Uhr. Zu Gast ist Johannes Haas von der FH Johanneum Graz.

320 Aussteller aus sechs Nationen

320 Aussteller aus sechs Nationen sind heuer vertreten. Zwei Zelthallen mussten extra aufgestellt werden, um alle Firmen unter Dach zu bringen. Die Produktpalette reicht von der Land- und Hoftechnik, über Futtermittel und Saatgut bis hin zu Lebensmitteln und Vermarktung. Am Programm stehen auch eine Vorführung von Hütehunden, Prämierungen, Vorträge und Praxis-Vorführungen.

Landwirtschaft im Aufwind

Die Entwicklung der Kärntner Landwirtschaft sei durchaus positiv, sagte der Präsident der Landwirtschaftskammer, Johann Mößler, vor der Messeeröffnung: „Wir haben derzeit ganz, ganz gute Kennziffern für die Wirtschaft, damit gibt es auch in der Landwirtschaft mehr Beschäftigung. Die Nachfrage nach hochwertigen Lebensmitteln steigt.“

