Schüler geriet mit Hand in Kreissäge

Ein 19-jähriger Schüler ist am Mittwoch in der Werkstatt einer Ferlacher Schule mit einer Hand in eine Kreissäge geraten. Er erlitt dabei laut Polizei Schnittverletzungen an vier Fingern.

Der Schüler wollte in der Ausbildungswerkstätte einer berufsbildenden Schule eine Holzplatte zuzuschneiden, als der Unfall passierte. Er geriet mit der rechten Hand in das rotierende Sägeblatt einer Kreissäge und erlitt dabei laut Polizei Schnittverletzungen an vier Fingern der rechten Hand. Der 19-Jährige wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.