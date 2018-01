Rauferei mit Nebenbuhler – Raub vorgetäuscht

Ein 33-jähriger Villacher ist am Mittwoch wegen eines vorgetäuschten Raubes angezeigt worden. Er hatte angegeben, von fünf Männern verprügelt worden zu sein. Tatsächlich soll der Täter ein Nebenbuhler sein - die Ermittlungen laufen.

Der 33-jährige Mann hatte die Geschichte vom Raub schon einem Bekannten aufgetischt, dieser informierte Mittwochfrüh die Polizei. Bei seiner Einvernahme bei der Polizei blieb der 33-Jährige zunächste bei seiner Geschichte. Der Mann gab an, er sei auf einer Straße in Villach von fünf ihm unbekannten Männern angegriffen worden. Außerdem hätten ihm die Männer 200 Euro gestohlen. Bei der Einvernahme verstrickte sich der 33-Jährige allerdings immer mehr in Widersprüche, bis er schließlich zugeben musste, den Raub nur erfunden zu haben.

Dann tischte der Mann den Polizisten eine völlig neue Version auf: Er sei von einem ihm unbekannten Mann angegriffen plötzlich durch einen Faustschlag verletzt worden. Grund für die Attacke sei seine Beziehung zu einer Frau gewesen, das Tatmotiv wohl Eifersucht. Die Ermittlungen laufen, die Polizei sucht auch nach dem unbekannten Täter, auch in welcher Beziehung er zu der Frau steht, ist noch nicht bekannt. Der 33-Jährige wird jedenfalls wegen der Vortäuschung einer strafbaren Handlung angezeigt.

