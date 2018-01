Rettungsaktion: Hund brach in Eis ein

Zu einer tierischen Rettungsaktion ist Mittwochnachmittag die Feuerwehr Villach ausgerückt: Hund „Bo“ war auf der dünnen Eisdecke der Drau eingebrochen. Das Tier wurde entkräftet, aber unversehrt geborgen.

Kurz vor 15.00 Uhr wurde die Hauptfeuerwache Villach von der Hundebesitzerin alarmiert. Ihr Hund „Bo“ war bei St. Ulrich auf die so genannte Drauschleife gelaufen und in der dünnen Eisdecke eingebrochen. Das Tier konnte sich aus eigener Kraft nicht aus dem Eis befreien, die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und zehn Mann an.

HFW Villach

„Bo“ mit Leiter aus Wasser geborgen

Die Feuerwehrleute entfernten Äste und kleinere Bäume im Uferbereich mit einer Motorsäge und schoben eine Leiter auf das dünne Eis. Ein mit Taucheranzug gekleideter Feuerwehrmann robbte dann entlang der Leiter zu dem laut winselnden und entkräfteten Hund. Am Halsband zog der Retter „Bo“ aus dem Wasser. Sofort lief der Hund dann zu seiner Besitzerin und seinem Besitzer.

HFW Villach

Die Feuerwehr Villach warnt erneut vor dünnen Eisdecken und nicht freigegebenen Eisflächen. „Immer wieder gibt es ähnliche Unfälle, an denen Hunde oder Spaziergänger beteiligt sind“, sagte Harry Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach nach der Rettungsaktion am Mittwoch. Geissler rät von Rettungsversuchen in Eigenregie ab, damit bringe man sich nur selbst in Gefahr.

Link: