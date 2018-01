Bundesheer braucht mehr Berufssoldaten

200 bis 250 neue Berufssoldaten und -soldatinnen braucht das Österreichische Bundesheer bis zum Jahr 2020 in Kärnten. Grund ist die stetig wachsende Zahl der Aufgaben des Heeres.

Assistenzunterstützung an der österreichischen Grenze, Hilfeleistung bei Katastrophen, Auslandseinsatze: Das Aufgabengebiet der 7. Jägerbrigade ist groß. Zur 7. Jägerbrigade gehören wesentliche Teile des Kärntner Militärs, etwa das Jägerbataillon 25, das Stabsbataillon 7 oder das Pionierbataillon 1 in Villach, dazu kommen noch Bataillone in der Steiermark. 4.200 Soldaten gehören samt Grundwehrdienern, Berufs- und Milizsoldaten zur 7. Jägerbrigade.

Großeinsatz bei Flüchtlingskrise und Katastrophen

Am Mittwoch zog der Kommandant der 7. Jägerbrigade, Jürgen Wörgötter, Bilanz über die letzten fünf Jahre, denn mit Februar bekommt er als Leiter der Offiziersfortbildung an der Theresianischen Militärakademie in Wien ein neues Aufgabengebiet. „Es waren fünf herausfordernde Jahre“, so Wörgötter.

Rund 1.000 Soldaten waren bei Katastrophen im Einsatz, etwa bei der Schneeräumung im Gailtal, bei Waldbränden oder bei den Murenabgängen in Afritz. Auch die Assistenzleistung für die Polizei bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise sei eine große Herausforderung gewesen. 2.000 Soldaten seien dabei im Inland drei Monate im Einsatz gewesen. Im Ausland waren weitere 1.100 Soldaten der Jägerbrigade im Einsatz.

Heer sucht weiter Berufssoldaten

Für die stetig steigende Zahl an Aufgaben werde auch weiter Personal gesucht, so Wörgötter. Derzeit gibt es 1.700 Berufssoldaten, bis zum Jahr 2020 sollen es 1.850 sein. Um auch die Pensionierungen abzufangen, würden bis 2020 200 bis 250 neue Soldaten gebraucht. Gesucht werden Männer und Frauen in allen Tätigkeitsbereichen – mehr dazu in Bundesheer sucht hunderte Mitarbeiter.

Stolz ist Wörgötter auch auf die Mitglieder des Jägerbataillons 25, das Bataillon wurde im letzten Jahr für Nato-Einsätze zertifiziert – mehr dazu in NATO: Jägerbataillon 25 gehört zu Elite. Die Kräfte der 7. Jägerbrigade werden generell für viele Auslandseinsätze herangezogen, unter anderem für UNO-Missionen in Zypern, auf den Golanhöhen und am Libanon.