Wieder mehr Geburten im Vorjahr

In den Häusern der KABEG in Klagenfurt, Villach und Wolfsberg sind im Vorjahr 3.544 Kinder auf die Welt gekommen, das sind um 24 mehr als im Jahr zuvor. Ein Plus von 36 Kindern gab es auch in St. Veit. Die geburtenstärksten Monate waren der August, Oktober und Dezember.

Im Perinatalzentrum Kärnten im Klinikum Klagenfurt gab es 62 Geburten mehr (insgesamt 1.776). Die Anzahl der Neugeborenen habe erstmals mit 1.815 Kindern (ein Plus vom 58 im Vergleich zu 2016) die 1.800er-Marke überschritten, so Abteilungsvorstand Manfred Mörtl. 878 Mädchen und 937 Buben kamen in Klagenfurt 2017 zur Welt, darunter waren 39 Zwillingspärchen. In den letzten zwei Jahren habe es damit insgesamt 223 Geburten mehr gegeben, „eine beachtliche Menge“, so Primarius Mörtl.

KABEG

Zu den geburtenstärksten Monaten zählen der August mit 172 Entbindungen sowie der Oktober und Dezember mit jeweils 168 Geburten. In Klagenfurt kamen im August die meisten Babys zur Welt, während in Villach der November der geburtenstärkste Monat war. „Warum, das kann ich nicht erklären“, schmunzelt Primarius Mörtl.

Leichter Rückgang in Villach und Spittal

Im Krankenhaus Villach gab es 2016 insgesamt zwar ein Minus von 72 Geburten, aber das Geburtsjahr entwickelte sich laut Abteilungsvorstand im zweiten Halbjahr sehr positiv. Insgesamt wurden 1.195 Kinder in Villach geboren. Auch in Wolfsberg nahmen die Geburten gegen Jahresende zu, insgesamt wurden hier 534 Babys geboren. In Spittal an der Drau kamen 589 Kinder zur Welt, das ist zwar ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr, befindet sich laut dem medizinischen Direktor Gerald Bruckmann aber innerhalb der natürlichen Schwankung.

Die Geburtenstation in St. Veit verzeichnete hingegen ein deutliches Plus, von 686 Kindern im Jahr 2016 auf 725 im Vorjahr. „Die Geburtenstation ist durch die individuelle Betreuung sehr beliebt“, sagt die leitende Hebamme Bettina Steindorfer. Schon seit Jahren steige deswegen in St. Veit die Geburtenzahl.