Kinderbuch ganz ohne erhobenen Zeigefinger

Der Kärntner Verleger Lojze Wieser hat mit dem Drachen Zmaj Direndaj und seiner Familie sein erstes deutsch-slowenisches Buch für Kinder ab vier Jahren geschrieben. Wie Wieser betont, ohne erhobenen Zeigefinger und ohne Belehrungen.

Die Geschichten entstanden aus abendlichen Erzählungen von Jojze Wieser für seine beiden Kinder. Fragen des Tages, manche existenziell, manche unlösbar, werden fantastisch aufgelöst, bis sich im Schlaf alles in die Traumwelt spült. In einer Geschichte bringt die Post einen Brief mit einer Einladung. Das Kuvert ist einen mal zwei Meter groß, wer hat jemals so einen großen Brief bekommen? Der Drache Zmaj Direndaj steht nun vor einem großen Dilemma. Er möchte zu gern wissen, was in dem Umschlag ist, aber in der Drachenfamilie ist es üblich, dass wichtige Post nur gemeinsam geöffnet wird. Also muss er warten, bis Frau und Tochter zu Hause sind.

Drava Verlag

Dann ist die Überraschung groß: Sein Cousin, der Drache Ararat, lädt sie zu seiner Hochzeit ein: Freude und Panik machen sich breit, denn schon in einer Woche ist es soweit. Lojze Wieser erzählt in diesem Kinderbuch Geschichten von Drachen vor denen sich keiner fürchten muss. Der Drache, seine Frau und seine Tochter seien eine hervorragende Gesellschaft, die gerne etwas ausprobieren. Die Drachen bekommen auch Parfums aus geheimen Zutaten, die die kleinen Leser mit ihren Eltern nachmachen können.

Drachen als Teil der Alpe-Adria-Kultur

Das Märchen rund um Zmaj Direndaj beweist, dass Literatur alles lebendig werden lassen, auch Drachen. Geschichten über Drachen sind seit Jahrhunderten Teil der Alpe-Adria-Kultur. Wer kennt den Lindwurm in Klagenfurt nicht oder die Drachenbrücke in Laibach? Stefan Turk aus Triest zeichnete die sympathische Drachenfamilie.

Wieser garantiert, dass sich weder in diesem noch im für den Herbst geplanten zweiten Band irgendwo ein erhobener Zeigefinger oder gar eine Belehrung finden lassen: „Wenn jemand meine Kinder kennt, weiß er, dass die das nie akzeptiert hätten. Wenn ich jemals den Zeigefinder erhoben habe, haben sie mir auf den Finger gehaut.“ Daher habe er das im Buch von Anfang an zu vermeiden und versucht, lustige Geschichten zu erzählen.

Drei einsprachige Bände sollen folgen

Der Wieser-Verlag feierte im vergangenen Jahr seinen 30. Geburtstag. Für Wieser ist das 31. Bestandsjahr des Verlages alles andere als ein Grund es langsamer anzugehen. Eigentlich sei ja alles nur eine Frage der Sichtweise: „Im Grunde stehen wir vor der Pubertät. Wir starten neu durch und sind, wie Bachmann geschrieben hat, am 30. Jahr vorbeigeschrammt.“

Die deutsch-slowenische Ausgabe von „Zmaj Direndaj - Der Drache Direndaj“ ist bereits im Drava Verlag erschienen. Die Einzelbände auf Deutsch, Slowenisch und Italienisch folgen im März.