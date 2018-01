Hangrutsch im Mölltal

In der Gemeinde Stall im Mölltal (Bezirk Spittal/Drau) ist am Dienstag - aufgrund der heftigen Regenfälle - ein Hang ober einem Einfamilienhauses abgerutscht. Personen kamen nicht zu Schaden.

Ein Teil des Wohnhauses wurde durch die rutschende Böschung etwa einen Meter hoch vermurt. Laut Polizei drang kein Erdreich in das Haus ein. Das Oberflächenwasser wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Stall abgeleitet. Die Höhe des Sachschadens stand am Abend noch nicht fest.

In Sachsenburg musste die Landesstraße (L14) nach einer Überflutung im Bereich des Betriebsgeländes der Firma Hasslacher einseitig gesperrt werden. Die Behinderung dauert voraussichtlich bis Mittwoch.

Felbertauernstraße gesperrt

Schnee und Regen bereiteten am Dienstag auch den Osttirolern Probleme. Die Orte Kals und St. Jakob im Defreggental waren bis Dienstagabend nicht erreichbar. Die Felbertauernstraße musste wegen der hohen Lawinengefahr gesperrt werden. Am Mittwoch soll die Lage neu beurteilt werden - mehr dazu in Lawinengefahr: Felbertauern gesperrt.