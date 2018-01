Beraubter Kellner verfolgte Flüchtenden

Wie jetzt bekannt gegeben worden ist, hat ein 21-jähriger Mann am Sonntag einem Kellner in einer Pizzeria in Kühnsdorf die Brieftasche geraubt. Der Kellner verfolgte den Flüchtenden mit dem Auto, die Polizei konnte ihn dann wenig später festnehmen.

Am frühen Nachmittag, nach dem Mittagsgeschäft betrat der mutmaßliche Täter die Pizzeria und gab vor, Geld wechseln zu wollen. Der 25 Jahre alte Kellner wollte der Bitte nachkommen, doch dann entriss ihm der Mann die Kellnerbrieftasche und rannte davon. Der Kellner reagierte geistesgegenwärtig und nahm mit seinem Auto die Verfolgung des Räubers auf. Auf einem Bauernhof verlor sich dann aber die Spur.

Vermutlich Drogenschulden

Die bereits alarmierte Polizei übernahm und konnte den 21 Jahre alten mutmaßlichen Räuber rasch in einem Geräteschuppen aufstöbern und festnehmen. Auch die Beute, etwa 1.000 Euro Bargeld, konnte am Bauernhof sichergestellt werden. Einen Teil hatte der Täter versteckt, auch dieses Geld wurde gefunden. Als Motiv gab der junge Mann Schulden an, vermutlich im Zusammenhang mit Drogen. In seiner Wohnung fanden Polizisten Suchtgift in geringen Mengen und Suchtgiftutensilien. Der 21-Jährige sitzt nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in der Justizanstalt Klagenfurt.