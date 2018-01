Immer weniger wollen Hausarzt werden

Der Hausarztmangel in Österreich und auch in Kärnten verschärft sich weiter. Nur wenige Jungärzte wählen die Ausbildung zum Allgemeinmediziner. Gleichzeitig steht bei den Hausärzten eine Pensionierungswelle bevor.

Den Großteil des Ärztenachwuchses zieht es in die Facharzt-Ausbildung. Einer der wenigen Jungmediziner, die Hausarzt werden wollen, ist Christoph Kolenik aus dem Lavanttal. Nach dem Studium absolviert er am LKH Wolfsberg seine dreijährige Ausbildung. Dann folgt ein halbes Jahr Lehrpraxis in einer Ordination. Kolenik: „Ich möchte junge und alte Patienten haben und möchte sie über einen langen Zeitraum betreuen. Teilweise lernt man da die ganze Familie kennen und das ist das, was mich fasziniert und warum ich das sehr gerne machen möchte.“

Wenige Allgemeinmediziner in Ausbildung

Anders als Kolenik wählt der Großteil der Jungärzte die Fachärzteausbildung. Diese kann nun bereits nach einem neunmonatigen Turnus begonnen werden. Laut Ärztekammer sind derzeit in Kärnten 320 Fachärzte in Ausbildung und nur wenige Allgemeinmediziner. Petra Preiss, die Präsidentin der Ärztekammer: „In diesem Jahr erwarten wir maximal 19 Kolleginnen und Kollegen, die den Turnus abschließen. Und wenn man der Statistik der letzten Jahre glaubt, dann werden 70 Prozent von ihnen niemals als Allgemeinmediziner tätig werden.“

Statistisch gesehen werden also nur sechs der 19 Turnusabsolventen zu Allgemeinmedizinern. Die anderen nehmen beispielsweise den Weg in das Management oder gehen in die Pharmaindustrie.

„Alleinverantwortung nicht reizvoll“

Auf die Frage, ob denn der Beruf des Hausarztes nicht mehr attraktiv sei, sagte Kolenik, es werde häufig vom geringen Verdienst als Ursache gesprochen. Er sei aber der Meinung, dass das nicht der Hauptgrund sei: „Wenn man Studenten und Jungmediziner befragt, dann geben sie häufig an, das sie im Team und nicht alleinverantwortlich arbeiten möchten. Dieses Bild vom Landarzt, der 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche verfügbar ist, ist für viele heutzutage nicht mehr sehr reizvoll.“

Damit fehlen Nachfolger, vor allem für Landarzt-Praxen. 80 bis 100 Hausärzte gehen in Kärnten in den kommenden fünf Jahren in Pension. Kassen-Stellen in Kötschach-Mauthen und Greifenburg will seit längerem offenbar niemand und mit Quartalsende steht die Nachbesetzung von fünf weiteren Praxen an.

Verhandlungen über Bonuszahlung für Landärzte

Für die Chefin der Ärztekammer beginnt das Problem schon bei der Aufnahmeprüfung für Medizinstudenten. Preiss: „Da suchen wir nicht Menschen, die für Allgemeinmedizin Interesse haben, oder dafür geeignet sind, sondern da geht die Selektion eindeutig in die Richtung einer hochwissenschaftlichen Begabung.“ Wie dem Trend gegengesteuert werden könnte, beschäftigt auch die Kärntner Gebietskrankenkasse. Direktor Johann Lintner sagte, es werde bereits über eine Bonuszahlung für Landärzte verhandelt.